Армія РФ продовжує обстрілювати Сєвєродонецьк: щонайменше 10 загиблих

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російської армії Сєвєродонецька Луганської області загинули не менше 10 людей.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Він повідомив, що обстріл Сєверодонецька триває весь день, пошкоджено будинки, міську лікарню, медмістечко та науково-виробниче підприємство.

"Орки цілий день ведуть прицілений вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже до кожного корпусу Сєверодонецької лікарні. Потрапили також до науково-виробничого підприємства. Хаотично обстріляно багатоповерхівки у різних районах обласного центру", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів щонайменше загинули 10 людей. Точна кількість загиблих може бути більшою, тому що перевірити місцевість вкрай складно через нові обстріли.

Гайдай також закликав громадян, які вирішили залишатися в місті, постійно перебувати в укриттях.

Нагадаємо, під контролем України станом на 15 травня залишається лише 10% території Луганської області. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного та Горська громада.