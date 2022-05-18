За добу окупанти зруйнували 12 багатоповерхівок у Сєвєродонецьку: є загиблі та поранені

Російські військові за добу завдали 15 артилерійських атак містом Сєвєродонецьк Луганської області. Загарбники зруйнували 12 багатоповерхових будинків. Внаслідок обстрілів чотири особи загинули. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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У кількох будинках згоріли квартири та дах, полум'я також охопило торгові павільйони міста. Під обстріл потрапив завод "Азот", який є одним із найбільших у Європі підприємств хімічної промисловості.

Загарбники продовжують атакувати околиці Сєвєродонецька. У Гірському внаслідок обстрілу постраждала дитина, її екстрено доставили до лікарні міста Дніпро.

"Зараз лікарі у Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок", - розповів Гайдай.

Крім того, в селах Попаснянської громади 17 травня завдано ракетно-бомбових ударів з літаків Су-35. Відомо, що для авіаційної підтримки наступальних дій загарбники зосередили на Луганщині близько п'ятнадцяти вертольотів.

Раніше, 16 травня, внаслідок обстрілів російської армії Сєвєродонецька загинули щонайменше 10 людей.

Нагадаємо, під контролем України станом на 15 травня залишається лише 10% території Луганської області. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного та Горська громада.