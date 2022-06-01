Часть украинских сил продолжает бои в Северодонецке, остальные отошли в Лисичанск - ОВА

Российские оккупационные войска контролируют большую часть Северодонецка, однако соседний Лисичанск продолжает полностью оставаться под украинским контролем, сообщает начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Ничего зазорного или постыдного для меня не будет, у меня будут силы сказать пусть и трагическую новость для меня лично в случае если Северодонецк будет действительно полностью под контролем [противника]. На сегодняшний день действительно 70% контролируют россияне, но город полностью еще не заняли", - заявил он.

По словам Гайдая, часть украинских войск отошли на более выгодные и заранее подготовленные позиции, а часть продолжает бои внутри Северодонецка. В то же время он заверил, что соседний Лисичанск находится в более выгодной позиции, поскольку расположен на возвышении относительно Северодонецка.

"Но нужно понимать, что если россияне смогут в течение 2-3 дней взять город под контроль, они начнут устанавливать там артиллерию, минометы и тогда они начнут обстреливать Лисичанск более плотно", - добавил начальник ОВА.

Гайдай при этом призвал граждан "снять розовые очки" и понять, что "не прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете", и что для победы Украине недостаточно факта, к примеру, поставок американских гаубиц M777.

"Техника приходит, но не в тех объемах, в которых хотелось бы. Поставлять на линию фронта одну или две гаубичных батареи нет смысла. Нужно действительно подготовиться, чтобы нормально остановить врага и дальше уже отбрасывать его с нашей территории", - отметил он.

Руководитель области также сообщил, что доставлять гуманитарные грузы в Северодонецк нет возможности, эвакуация из города не проводится. Однако местная больница, по его словам, имеет достаточное количество лекарств и других медицинских средств, а гуманитарные штабы имеют запасы продуктов на определенное время.

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, накануне оккупанты применяли авиацию для обстрелов села Берестовое, находящегося на трассе, связывающей Лисичанск и Северодонецк с подконтрольной Украине территорией Донецкой области, а также обстреливала соседние села Белогоровка и Нырково.