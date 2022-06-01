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Часть украинских сил продолжает бои в Северодонецке, остальные отошли в Лисичанск - ОВА
Российские оккупационные войска контролируют большую часть Северодонецка, однако соседний Лисичанск продолжает полностью оставаться под украинским контролем, сообщает начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Ничего зазорного или постыдного для меня не будет, у меня будут силы сказать пусть и трагическую новость для меня лично в случае если Северодонецк будет действительно полностью под контролем [противника]. На сегодняшний день действительно 70% контролируют россияне, но город полностью еще не заняли", - заявил он.
По словам Гайдая, часть украинских войск отошли на более выгодные и заранее подготовленные позиции, а часть продолжает бои внутри Северодонецка. В то же время он заверил, что соседний Лисичанск находится в более выгодной позиции, поскольку расположен на возвышении относительно Северодонецка.
"Но нужно понимать, что если россияне смогут в течение 2-3 дней взять город под контроль, они начнут устанавливать там артиллерию, минометы и тогда они начнут обстреливать Лисичанск более плотно", - добавил начальник ОВА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Гайдай при этом призвал граждан "снять розовые очки" и понять, что "не прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете", и что для победы Украине недостаточно факта, к примеру, поставок американских гаубиц M777.
"Техника приходит, но не в тех объемах, в которых хотелось бы. Поставлять на линию фронта одну или две гаубичных батареи нет смысла. Нужно действительно подготовиться, чтобы нормально остановить врага и дальше уже отбрасывать его с нашей территории", - отметил он.
Руководитель области также сообщил, что доставлять гуманитарные грузы в Северодонецк нет возможности, эвакуация из города не проводится. Однако местная больница, по его словам, имеет достаточное количество лекарств и других медицинских средств, а гуманитарные штабы имеют запасы продуктов на определенное время.
Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, накануне оккупанты применяли авиацию для обстрелов села Берестовое, находящегося на трассе, связывающей Лисичанск и Северодонецк с подконтрольной Украине территорией Донецкой области, а также обстреливала соседние села Белогоровка и Нырково.