Оккупанты атакуют в районе трассы между Лисичанском и Бахмутом, применяя штурмовую авиацию - Генштая

Российские оккупанты за прошедшие сутки вели штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, закрепляясь в центре города, отдельные их подразделения имели успех. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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При этом противник пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белогоровка и Врубовка, применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи, Берестового и Нырково.

На Лиманском направлении враг усилил свои подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 оккупанты ведут наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.

"На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии", - добавляют также в Генштабе.

Также отмечается, что на Славянском направлении противник осуществил перегруппировку войск: в результате потерь в районе села Довгенькое отдельные подразделения были отведены на восстановление в Изюм.

"С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов враг усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Великая Камышеваха", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что россияне провели ремонт железнодорожного мостового перехода в районе Купянска для возобновления логистического снабжения по железнодорожной линии Купянск – Лиман.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны, нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

В Сумской области агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по городу Белополье, а огнем артиллерии нанес поражение в районе города Середина-Буда.

На Запорожском направлении российские войска проводили инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны, передислоцировав в район населенного пункта Васильевка до танкового батальона Т-62 и до мотострелкового батальона.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое оккупанты произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Кроме того, сообщается, что штормом сорвало с якоря две вражеские морские мины в Черном море. Одну унесло волнами к берегу Одесской области, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-морских сил, другую же они подорвали прямо в море.

В целом за прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях были отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На юге, в Херсонской и Николаевской областях потери российских оккупантов, кроме военной техники, составили около 70 человек.