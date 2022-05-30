Оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты в Сумской области артснарядами, начиненными флешеттами

Враг с территории Российской Федерации атаковал приграничные населенные пункты в Сумской области. Оккупанты задействовали артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами. В результате россияне повредил дома мирных жителей в населенном пункте в Шосткинском районе.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Следует заметить, что такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, которых убили россияне в Буче и Ирпене", — подчеркнули в ГПС.

Кроме того, ночью в этот же день россияне три раза открывали огонь по Сумской области. В частности, захватчики совершили 5 минометных выстрелов со стороны деревни Угрюмой и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево. Вражеская авиация совершила два авиаудара по территории Хотинской территориальной громады.

В это же время РФ перебрасывает войска к границам с Сумской областью. Россия отправила в Курскую область войска, что на границе с Украиной, артиллерию и ракетные установки.

Ранее россияне несколько раз пытались прорвать оборону и войти на территорию Сумской области. Но ВСУ дали жесткий отпор, поэтому ни одна из попыток не увенчалась успехом.