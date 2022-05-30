- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти на Сумщині артснарядами, начиненими флешетами
Ворог із території Російської Федерації атакував прикордонні населені пункти на Сумщині. Окупанти задіяли артилерійські снаряди, начинені флешетами. В результаті росіяни пошкодили будинки мирних жителів у населеному пункті у Шосткінському районі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Слід зазначити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили у тілах мирних українців, яких убили росіяни у Бучі та Ірпені", - наголосили у ДПС.
Крім того, вночі цього ж дня росіяни тричі відкривали вогонь на Сумщині. Зокрема, загарбники здійснили 5 мінометних пострілів з боку села Угрюмої та 6 пострілів із РСЗВ з боку населеного пункту Гуєво. Ворожа авіація здійснила два авіаудари на території Хотинської територіальної громади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У той же час РФ перекидає війська до кордонів із Сумською областю. Росія відправила в Курську область війська, що на кордоні з Україною, артилерію та ракетні установки.
Раніше росіяни кілька разів намагалися прорвати оборону та увійти на територію Сумської області. Але ЗСУ дали жорстку відсіч, тому жодна зі спроб не увінчалася успіхом.