Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти на Сумщині артснарядами, начиненими флешетами

Ворог із території Російської Федерації атакував прикордонні населені пункти на Сумщині. Окупанти задіяли артилерійські снаряди, начинені флешетами. В результаті росіяни пошкодили будинки мирних жителів у населеному пункті у Шосткінському районі.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Слід зазначити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили у тілах мирних українців, яких убили росіяни у Бучі та Ірпені", - наголосили у ДПС.

Крім того, вночі цього ж дня росіяни тричі відкривали вогонь на Сумщині. Зокрема, загарбники здійснили 5 мінометних пострілів з боку села Угрюмої та 6 пострілів із РСЗВ з боку населеного пункту Гуєво. Ворожа авіація здійснила два авіаудари на території Хотинської територіальної громади.

У той же час РФ перекидає війська до кордонів із Сумською областю. Росія відправила в Курську область війська, що на кордоні з Україною, артилерію та ракетні установки.

Раніше росіяни кілька разів намагалися прорвати оборону та увійти на територію Сумської області. Але ЗСУ дали жорстку відсіч, тому жодна зі спроб не увінчалася успіхом.