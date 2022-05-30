Армія Росії зазнала величезних втрат офіцерів середньої та молодшої ланки, - розвідка Великобританії

Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну. Це спричинить подальше зниження бойового духу армії.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

З цієї причини молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає кадрів добре навчених та наділених повноваженнями офіцерів, які виконують цю роль.

Втрата значної частини професійних офіцерів, ймовірно, погіршить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління.

Враховуючи численні повідомлення про локальні заколоти серед російських сил в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, які заслуговують на довіру, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни.

Нагадаємо, що у Росії закінчуються запаси високоточних боєприпасів.