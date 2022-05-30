Контрнаступ України на Херсонському напрямку змусив окупантів зайняти оборонні позиції, - ISW

28 травня українські війська провели успішну контратаку поблизу кордону Херсонсько-Миколаївської області, змусивши російські війська перейти до оборони. Українська контратака, ймовірно, спрямована на те, щоб зірвати зусилля Росії щодо створення сильних оборонних позицій вздовж Південної осі.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Хоча українська контратака, мабуть, не призведе до відвоювання значної території у найближчому майбутньому, вона, швидше за все, порушить російські операції та потенційно змусить Росію перекинути підкріплення на Херсонщину, яка здебільшого утримується нестандартними підрозділами. Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України.

При цьому російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька. Успіх Росії у інтенсивних міських боях, швидше за все, буде повільним. Російська кампанія на сході України, яка раніше була спрямована на повне захоплення Луганської та Донецької областей, тепер зосереджена майже повністю на Сєвєродонецьку.

Проте малоймовірно, що російські війська зможуть проводити кілька одночасних операцій і, швидше за все, відмовляться від пріоритетів наступу на південний схід від Ізюму і на захід від Лимана на користь концентрації наявних сил у Сєвєродонецьку найближчими днями.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська задіяли все можливе озброєння, застосували авіацію, щоб увійти до Сєвєродонецька. Запеклі бої точаться на околицях міста.