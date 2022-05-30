РФ перекидає війська до кордонів із Сумською областю

Росія відправила в Курську область війська, що на кордоні з Україною, артилерію та ракетні установки.

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Про це повідомляє видання "Медуза" із посиланням на заяву губернатора регіону Романа Старовойт.

За його словами, в область вже прибула і перебуває велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських та ракетних установок.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великобританії, Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну. Це спричинить подальше зниження бойового духу армії.