В окупованому Мелітополі прогримів вибух у районі будинку, де мешкає псевдогубернатор Запорізької області — ЗМІ

У центрі тимчасово захопленого Мелітополя 30 травня близько 7:50 ранку пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибух стався в районі багатоповерхівки, де мешкає колаборант Євген Балицький. Його росіяни називають "губернатором Запорізької області".

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Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

Балицький живе біля торгового центру "Квартал" у центрі Мелітополя. Нині там видно клуби чорного диму. За попередньою інформацією, вибух може бути результатом роботи українських партизанів, проте інформація потребує уточнення та офіційного підтвердження.

За попередньою інформацією місцевого видання, поранення отримали кілька людей. Повідомляють, що постраждала племінниця колаборанта Балицького. РосЗМІ з посиланням на так звану "адміністрацію міста" також повідомляють про вибух у Мелітополі. За їхніми даними, інцидент стався у автомобілі.

Біля будинку псевдогубернатора видно клуби чорного диму. Фото: "РІА Мелітополь"

Зазначимо, що у Мелітополі з перших тижнів повномасштабної війни активно розвивається партизанський рух. На кінець травня місцеві жителі перейшли до ліквідації російських військових високого рангу.

Крім того, напередодні у Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ.