У Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ

Вранці 18 травня у тимчасово окупованому Мелітополі місцеві жителі почули звуки стрілянини, після яких стався вибух на залізниці. Незабаром з'ясувалося, що рух опору окупантам підірвав бронепоїзд російських військ.

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Про це повідомило місцеве видання РІА "Мелітопль".

За інформацією журналістів, українські партизани встановили вибухівку на рейках. Коли вагон почав рух, вибухівка здетонувала. Зазначимо, що у момент вибуху в поїзді перебували російські військові. Усього підірвали 10 вагонів.

Внаслідок роботи партизанів пошкоджені залізничні колії та техніка. Також зупинено локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепоїздом. Кількість поранених та загиблих російських військових уточнюється.

В "Укрзалілзниці" вже відреагували на роботу українців у Мелітополі.

"Російський бронепоїзд відправився слідом за російським військовим кораблем", - написав голову правління АТ Олександр Камишин у своєму Telegram-каналі, не уточнюючи деталей.

Зазначимо, що у Мелітополі з перших тижнів повномасштабної війни активно розвивається партизанський рух. На кінець травня місцеві жителі перейшли до ліквідації російських військових високого рангу.