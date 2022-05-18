В Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск

Утром 18 мая во временно оккупированном Мелитополе местные жители услышали звуки перестрелки, после которых последовал взрыв на железной дороге. Вскоре выяснилось, что движение сопротивления оккупантам взорвало бронепоезд российских войск.

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Об этом сообщило местное издание РИА Мелитопль.

По информации журналистов, украинские партизаны установили взрывчатку на рельсах. Когда вагон начал движение, взрывчатка сдетонировала. Отметим, что в момент взрыва в поезде находились российские военные. Всего подорвали 10 вагонов.

В результате работы партизанов повреждены железнодорожные пути и техника. Также остановлен локомотив с 10-ю цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом. Количество раненых и погибших российских военных уточняется.

В "Укрзалилзныце" уже отреагировали на работу украинцев в Мелитополе.

"Русский бронепоезд отправился вслед за русским военным кораблем", - написал председателя правления АО Александр Камышин в своем Telegram-канале, не уточняя деталей.

Отметим, что в Мелитополе с первых недель полномасштабной войны активно развивается партизанское движение. Под конец мая местные жители перешли к ликвидации российских военных высокого ранга.