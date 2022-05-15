Окупанти у Мелітополі грабують підприємства, - мер

Російські окупанти у тимчасово захопленому Мелітополі грабують підприємства, зокрема, вже дісталося державного підприємства "Гідромаш".

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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Позавчора вони дістались до єдиного державного підприємства, яке знаходиться на території Мелітополя, – це "Гідромаш". На жаль, завод вже впродовж довгих років не працював, але вдалось зберегти всю матеріально-технічну базу на заводі – верстати, преси, аби можна було відновити роботу виробництва, але окупанти почали розграбовувати його і вивозити все", - наголосив Федоров.

За його словами, на заводі автотракторних запчастин схожа ситуація.

"Звідти вивезли меблі, але цей завод був знаковий тим, що працював на оборонну промисловість України. Тож вони намагаються зробити так, щоб цей завод обслуговував оборонний комплекс РФ", – сказав мер.

Нагадаємо, в Україні з початку широкомасштабного вторгнення російської армії порушили понад 9 тисяч справ про військові злочини РФ.

Зокрема, Національна поліція розслідує 5,5 тис. справ про мародерство, а понад 1200 осіб отримали підозри у таких злочинах.