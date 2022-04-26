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Поліція розслідує 5,5 тисячі справ про мародерство
Національна поліція розслідує 5,5 тис. справ про мародерство, а понад 1200 осіб отримали підозри у таких злочинах. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова Національної поліції України Ігор Клименко.
"Загалом понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України. Понад 1200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень", — написав Клименко.
За його словами, здебільшого такі злочини скоюють громадяни з кримінальним минулим.
"Покинуті наспіх будинки тікаючих від окупантів людей для цинічних мародерів стали золотою житловою. Багато злодіїв зупиняють як поліцейські, так і самі місцеві жителі. І навіть ті, хто встиг втекти з краденим, довго на волі не гуляють — оперативники карного розшуку добре знають свою справу, тому зловмисникам не вдасться залишитися безкарним", — додав глава Нацполіції.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що російська армія відома своїми мародерськими діями на території України. Окупанти почали вже навіть довбати зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати на металобрухт.