Поліція розслідує 5,5 тисячі справ про мародерство

Національна поліція розслідує 5,5 тис. справ про мародерство, а понад 1200 осіб отримали підозри у таких злочинах. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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"Загалом понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України. Понад 1200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень", — написав Клименко.

За його словами, здебільшого такі злочини скоюють громадяни з кримінальним минулим.

"Покинуті наспіх будинки тікаючих від окупантів людей для цинічних мародерів стали золотою житловою. Багато злодіїв зупиняють як поліцейські, так і самі місцеві жителі. І навіть ті, хто встиг втекти з краденим, довго на волі не гуляють — оперативники карного розшуку добре знають свою справу, тому зловмисникам не вдасться залишитися безкарним", — додав глава Нацполіції.

Нагадаємо, що російська армія відома своїми мародерськими діями на території України. Окупанти почали вже навіть довбати зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати на металобрухт.