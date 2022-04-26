Полиция расследует 5,5 тысячи дел о мародерстве

Национальная полиция расследует 5,5 тыс. дел о мародерстве, а более 1200 человек получили подозрения в таких преступлениях. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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"В общей сложности более 5,5 тысячи уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны расследуют следователи Национальной полиции Украины. Более 1200 человек уже получили уведомление о подозрении за совершение этих уголовных правонарушений", — написал Клименко.

По его словам, в основном такие преступления совершают граждане с криминальным прошлым.

"Покинутые наспех дома убегающих от оккупантов людей для циничных мародеров стали золотой жилой. Многих воров останавливают как полицейские, так и сами местные жители. И даже те, кто успел сбежать с краденым, долго на свободе не гуляют — оперативники уголовного розыска хорошо знают свое дело, так что злоумышленникам не удастся остаться безнаказанным", — добавил глава Нацполиции.

Напомним, российская армия известна своими мародерскими действиями на территории Украины. Оккупанты начали уже даже выдалбливать из стен промышленных объектов медную проволоку, чтобы сдать на металлолом.