- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Полиция расследует 5,5 тысячи дел о мародерстве
Национальная полиция расследует 5,5 тыс. дел о мародерстве, а более 1200 человек получили подозрения в таких преступлениях. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"В общей сложности более 5,5 тысячи уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны расследуют следователи Национальной полиции Украины. Более 1200 человек уже получили уведомление о подозрении за совершение этих уголовных правонарушений", — написал Клименко.
По его словам, в основном такие преступления совершают граждане с криминальным прошлым.
"Покинутые наспех дома убегающих от оккупантов людей для циничных мародеров стали золотой жилой. Многих воров останавливают как полицейские, так и сами местные жители. И даже те, кто успел сбежать с краденым, долго на свободе не гуляют — оперативники уголовного розыска хорошо знают свое дело, так что злоумышленникам не удастся остаться безнаказанным", — добавил глава Нацполиции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российская армия известна своими мародерскими действиями на территории Украины. Оккупанты начали уже даже выдалбливать из стен промышленных объектов медную проволоку, чтобы сдать на металлолом.