Окупанти атакують в районі траси між Лисичанськом та Бахмутом, застосовуючи штурмову авіацію - Генштаю

Російські окупанти минулої доби вели штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досягши успіху, закріплюючись у центрі міста. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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При цьому противник намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Білогорівка та Врубівка, застосував штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи, Берестового та Ниркового.

На Лиманському напрямку ворог посилив свої підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52 окупанти ведуть наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

"На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії", - додають також у Генштабі.

Також зазначається, що на Слов'янському напрямку противник здійснив перегрупування військ: внаслідок втрат у районі села Довгеньке окремі підрозділи було відведено на відновлення до міста Ізюм.

"З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів ворог посилив угруповання у населеному пункті Куп'янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БПЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха", - йдеться у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що росіяни провели ремонт залізничного мостового переходу в районі Куп'янська для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп'янськ – Лиман.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни, завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

В Сумській області агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по місту Білопілля, а вогнем артилерії завдав ураження у районі міста Середина-Буда.

На Запорізькому напрямку російські війська проводили інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони, передислокувавши у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке окупанти здійснили масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Окрім цього, повідомляється, що штормом зірвало з якоря дві ворожих морських міни у Чорному морі. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських сил, іншу ж вони підірвали просто в морі.

Загалом за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев'ять атак ворога, знищено два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько 70 осіб.