Зеленський розповів, коли планують звільняти окуповані території

На східному фронті складна ситуація через брак необхідної зброї, однак Україна звільнятиме свої території, орієнтуючись на ефективність ведення військових дій та максимальне збереження життів людей.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не прив'язуємося до дати деокупації, ми прив'язуємося до людей. Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції, пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми чекатимемо відповідної зброї, щоб зберегти по максимуму наших людей... Ці території без живих українців, чесно кажучи, не є пріоритетними", – сказав український президент.

Він також заявив, що на сході українським військовим "складно через нестачу відповідної зброї".

"Ситуація складна на сході через те, що там зосереджено найбільшу кількість техніки, військових формувань, батальйонів як РФ, так і колаборантів, сепаратистів, представників умовних "ДНР" та "ЛНР". Вони зосередили всі сили там, щоб виконати той чи інший інший план", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна планує деокупувати всі свої території, що належать їй згідно з міжнародним законодавством.

"Це наш план. Щодо планів РФ, 1 червня або 1 липня, або 1 серпня - хоч не 1 вересня поки що, може, на 1 вересня у них будуть інші плани... Нам байдуже, які плани у РФ", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський не вважає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність військовим шляхом, і сподівається на те, що це відбудеться в результаті переговорів з Росією у разі, якщо Україна все ж таки відновить контроль над територією станом на 24 лютого, коли почалося повномасштабне російське. вторгнення.