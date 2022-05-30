Ердоган запропонував Путіну провести у Стамбулі зустріч Росії, України та ООН

Сьогодні, 30 травня, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонні переговори. Вони обговорили ситуацію в Україні, а також врегулювання продовольчої кризи у світі.

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Про це повідомляє прес-служба турецького президента.

Ердоган запропонував Путіну провести у Стамбулі зустріч між делегаціями Росії, України та ООН.

"Туреччина готова взяти участь у можливому наглядовому механізмі в Україні, якщо Москва та Київ досягнуть угоди про це", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час розмови президент Туреччини заявив, що існує необхідність у кроках щодо мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною.

У свою чергу, у Кремлі повідомили, що лідер країни-агресора РФ Путін заявив, що подолати продовольчу кризу у світі можливо, якщо знімуть санкції з РФ.

Російський диктатор повторив умови шантажу світової спільноти, які вже озвучували до нього інші російські чиновники-дурні, а саме: країна-агресор розблокує українські порти в Чорному морі для експорту зерна лише за умови зняття санкцій із РФ.

Очікується, що пізніше президент Туреччини має провести телефонну розмову із Володимиром Зеленським.

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що переговори вестиме лише особисто з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки з іншими функціонерами російського режиму домовлятися немає сенсу.

Також Путін у телефонній бесіді з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що готовий до переговорів.