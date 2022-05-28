Путин признался Макрону, что готов продолжать переговоры с Украиной

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной.

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Об этом сообщает официальны сайт Кремля.

"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", — говорится в сообщении.

Глава страны-агрессора также пожаловался на "продолжающуюся накачку Украины западным оружием" и предупредил о "рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк отметил, что Киев исключает согласие на прекращение огня с Россией (до подписания соглашения о мире) и не примет никаких сделок с Москвой, которые предполагают уступку территории.

При этом переговоры о подписания договора о мире украинская сторона готова проводить только после полного вывода российских войск из Украины.