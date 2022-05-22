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Подоляк: Украина не будет проводить переговоры с РФ о мире до вывода оккупационных войск
Киев исключает согласие на прекращение огня с Россией (до подписания соглашения о мире) и не примет никаких сделок с Москвой, которые предполагают уступку территории. При этом переговоры о подписания договора о мире украинская сторона готова проводить только после полного вывода российских войск из Украины.
Об этом в интервью Reuters заявил советник главы Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.
Он отметил, что позиция украинских властей в отношении войны становится все более бескомпромиссной. Поэтому уступки, как считает Подоляк, будут иметь неприятные последствия для Украины, потому что после любого перерыва в боевых действиях Россия нанесет более сильный ответный удар.
"Через некоторое время, с новой силой, россияне нарастят свое вооружение, силы и поработают над своими ошибками, немного модернизируются, уволят много генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное. Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", — сказал Подоляк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подоляк также назвал "очень странными" призывы Запада к срочному прекращению огня, в котором российские войска останутся на территории, которую они оккупировали на юге и востоке Украины.
Отметим, процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Последняя очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 29 марта.