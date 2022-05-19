Италия предложила план прекращения войны в Украине

В ООН Италия предложила поэтапный план прекращения боевых действий в Украине. Он состоит из четырех пунктов, сообщает газета la Repubblica.

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По данным издание документ создало МИД Италии при участии правительственного дворца.

Италия считает, что, прежде всего, нужно достичь прекращения огня и ликвидации линии боевых столкновений. В документ говорится, что первый пункт должен быть реализован под наблюдением ООН.

Дальше, согласно плану Италии, Украина в кратчайшие сроки должна вступить в Евросоюз, сохранив при этом "нейтральный статус без присоединения к НАТО".

Третий шаг — Украина подписывает соглашение с РФ по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Это документ, как считают в Италии, нужно согласовать для "разрешения противоречий по международно-признанным границам". При этом, что он будет содержать, не уточняется.

Последний пункт плана предусматривает создание нового многостороннего договора о мире и безопасности в Европе, который "должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов".

Отметим, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не собирается уступать территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы прекратить войну с РФ, а украинские военные готовы к битве с россиянами на Донбассе, которая может повлиять на ход всей войны.