Італія запропонувала план завершення російсько-української війни — ЗМІ

В ООН Італія запропонувала план поетапного припинення бойових дій в Україні. Він складається із чотирьох пунктів, повідомляє газета la Repubblica.

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За даними видання, документ створило МЗС Італії за участю урядового палацу.

Італія вважає, що насамперед потрібно досягти припинення вогню та усунення лінії бойових зіткнень. У документі йдеться, що перший пункт має бути реалізований під наглядом ООН.

Далі, згідно з планом Італії, Україна в найкоротший термін має вступити до Євросоюзу, зберігши при цьому "нейтральний статус без приєднання до НАТО".

Третій крок — Україна підписує угоду з РФ щодо тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Цей документ, як вважають в Італії, потрібно погодити для "вирішення протиріч міжнародно-визнаними кордонами". При цьому, що він буде містити в собі, не уточнюється.

Останній пункт плану передбачає створення нового багатостороннього договору про мир та безпеку в Європі, який "має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам".

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не збирається поступатися територією в Донецькій та Луганській областях, щоб припинити війну з РФ, а українські військові готові до битви з росіянами на Донбасі, яка може вплинути на перебіг усієї війни.