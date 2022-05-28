Путін зізнався Макрону, що готовий продовжувати переговори з Україною

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною.

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Про це повідомляє офіційний сайт Кремля.

"Особлива увага приділена становищу справ на переговорному треку, який перебуває в замороженому стані з вини Києва. Володимир Путін підтвердив відкритість російської сторони до відновлення діалогу", — йдеться у повідомленні.

Глава країни-агресора також поскаржився на "накачування України, що триває, західною зброєю" і попередив про "ризики подальшої дестабілізації обстановки та загострення гуманітарної кризи".

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України та член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк зазначив, що Київ виключає згоду на припинення вогню з Росією (до підписання угоди про мир) і не ухвалить жодних угод з Москвою, які передбачають поступку території.

При цьому переговори щодо підписання договору про мир українська сторона готова проводити лише після повного виведення російських військ з України.