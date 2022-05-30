Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН

Сегодня, 30 мая, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Украине, а также урегулирование продовольственного кризиса в мире

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН.

"Турция готова принять участие в возможном наблюдательном механизме в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения об этом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах по минимизации негативных последствий войны и укреплению доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной.

В свою очередь в Кремле сообщили, что лидер страны-агрессора РФ Путин заявил, что преодолеть продовольственный кризис в мире возможно, если снимут санкции с РФ.

Российский диктатор повторил условия шантажа мирового сообщества, которые уже озвучивали до него другие российские чиновники-недоумки, а именно: страна-агрессор разблокирует украинские порты в Черном море для экспорта зерна только при условии снятия санкций с РФ.

Ожидается, что позже президент Турции должен провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры будет вести только лично с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку с другими функционерами российского режима договариваться нет смысла.