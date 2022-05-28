Зеленский не верит в восстановление целостности Украины военными и готов к переговорам с Путиным

Президент Владимир Зеленский не считает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность военным путем, и надеется на то, что это произойдет в результате переговоров с Россией в случае, если Украина все же возобновит контроль над территорией по состоянию на 24 февраля, когда началось полномасштабное российское вторжение. Об этом он заявил в интервью программе Nieuwsuur нидерландского канала NOS.

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"Украина точно выиграет эту войну. Вопрос – какой ценой. И вопрос времени. Для меня победа – это восстановление территориальной целостности, абсолютно всех территорий. Я не считаю, что военным путем мы можем полностью восстановить всю нашу территорию. Если мы решим идти именно таким путем, мы потеряем сотни тысяч людей", - сказал Зеленский.

Глава государства при этом выразил уверенность в том, что каждый украинец хочет, чтобы и Донбасс, и Крым были возвращены военным путем, однако не стоит воевать за это до последнего.

"Я думаю так, что мы должны как минимум вернуться к 24 числу, откуда началось вторжение, и после этого мы можем говорить об отстаивании нашей территории путем дипломатии. Я говорю о том, что мы можем воевать с РФ, но точно не до последнего человека. Если им все равно, мне не все равно. Если мы вернемся на линию 24 числа, то я уверен, что Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс РФ. И мы никогда их не признаем", - заявил он.

Зеленский также отметил, что переговоры должны вестись только лично с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку с другими функционерами российского режима договариваться нет смысла.

"Вопрос не в том, что я хочу с ним договариваться. Вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. И потому не важно, что говорит их министр иностранных дел, неважно, что он отправляет к нам какую-нибудь переговорную группу, которая встречается с нашей в Турции. Все эти люди – они никто, к сожалению" – заявил президент.

При этом Зеленский дал понять, что готов на переговоры с Путиным уже сейчас, не дожидаясь реализации указанного сценария. В ответ на то, когда лучшее время садиться за стол переговоров с РФ и при каких условиях, президент ответил: "В любое время. Сейчас. Какие условия могут быть к нам, если они пришли к нам и нас убивают?"

Отметим, что в предыдущие дни со стороны украинских властей, в том числе и Зеленского, звучали жесткие заявления в сторону определенных стран Запада, которые якобы принуждают Украину прекратить военное сопротивление России и уступить собственные территории. В частности, у Зеленского категорически отрицали возможность мирных переговоров с РФ.

При этом 28 мая Путин провел телефонные беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, "подтвердив открытость российской стороны к возобновлению диалога с Украиной".