Война России против Украины затянется не на годы, а на месяцы, - военный эксперт

Война Российской Федерации против Украины затянется не на годы, а на месяцы. Как бы Россия не "тужилась", она не готовилась к долговременной войне.

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Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в интервью "РБК-Украина".

"Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия не тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации. Сейчас перевести экономику на военные рельсы для затяжной войны – это нереально, это нужно было делать еще год назад", - сказал эксперт.

По его словам, еще один фактор того, что война не затянется надолго – это Запад, который начал давать Украине вооружение.

"Второй фактор – это Запад, который начал давать нам вооружение, помощь. Я не думаю, что они готовы воевать два или три года с Россией. Они ожидают на то, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", – добавил Жданов.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану. По его словам, "операция затянулась". Он отдельно добавил, что Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было.