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Если война затянется на год, 90% украинцев окажутся за чертой бедности – ООН
Около 90% украинских граждан могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война с Россией затянется на год и более.
Об этом свидетельствуют данные исследования Организации объединенных наций (ООН), передает Reuters.
Как сообщил администратор Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер, агентство работает с Кабинетом министров Украины, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики.
Программа направлена на предоставление денежных переводов на покупку продуктов питания и поддержку основных услуг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности", – заявил в своем докладе Штайнер.
По его словам, самым худшим сценарием является крах экономики в целом.
"Это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску бедности", – отметил Шнайдер.
Он подчеркнул, что черта бедности обычно определяется как покупательная способность от 5,5 до 13 долларов на человека в день.
Штайнер напомнил, что до полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, около 2% украинцев жили ниже отметки в 5,5 доллара в день.
"По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев", – добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что согласно опросу за два года большинство граждан Украины обеднели, а 39% считают ситуацию в стране невыносимой.
Напомним также, что ноябрьский опрос группы "Рейтинг" показал, что бедными себя считают 60% украинцев. При этом почти половина украинцев не имеют никаких планов на жизнь.