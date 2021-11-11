46% украинцев не имеют планов на жизнь — опрос

46% украинцев не строят вообще никаких планов на жизнь. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время на несколько месяцев вперед планируют свою жизнь 13%, на полгода — 6%, на год — 9%, а на несколько лет — 23%. Еще 3% с ответом затруднились.

Наиболее инертными оказались сторонники "Батькивщины" — среди них людей без планов 61%. В электорате "Оппозиционной платформы — За жизнь" таких 60%, а у "Наших" и Радикальной партии — по 55%. Планы на годы вперед больше всего строят сторонники "Европейской солидарности" и "Слуги народа" (по 29%).

Среди бедных людей планы не строят 64%, а вот среди обеспеченных — всего 20%. Число планирующих свою жизнь на несколько лет среди них отличается также более чем в трое (14% и 47% соответственно).

Также наблюдается прямая зависимость от возраста респондентов: среди молодежи лишь 31% не имеют планов, а 32% планируют жизнь вдолгую, а вот среди лиц старше 60 лет эти показатели составляют соответственно 59% и 16%.

В Киеве при этом население намного ответственнее подходит к планированию жизни, чем в регионах: вариант с "несколькими годами" выбрало 33%, и это наибольший показатель среди всех рассмотренных групп населения (в том числе в разрезе возраста, дохода и политических предпочтений), не считая категорию богатых украинцев.



Опрос проводился 4-9 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 5 тысяч респондентов во всех подконтрольных Украине регионах на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,5%.

Напомним также, что, как показал проведенный летом опрос, 91% гастарбайтеров довольны, что остались в Польше во время пандемии Covid-19. При этом среди опрошенных более 92% составляют заробитчане из Украины.