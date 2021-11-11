Общество 1 час назад

46% украинцев не имеют планов на жизнь — опрос

Самыми инертными гражданами оказались бедные, пожилые и сторонники "Батькивщины" с ОПЗЖ

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

46% украинцев не строят вообще никаких планов на жизнь. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время на несколько месяцев вперед планируют свою жизнь 13%, на полгода — 6%, на год — 9%, а на несколько лет — 23%. Еще 3% с ответом затруднились.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Наиболее инертными оказались сторонники "Батькивщины" — среди них людей без планов 61%. В электорате "Оппозиционной платформы — За жизнь" таких 60%, а у "Наших" и Радикальной партии — по 55%. Планы на годы вперед больше всего строят сторонники "Европейской солидарности" и "Слуги народа" (по 29%).

Читайте также:
"Рейтинг" утверждает, что 77% украинцев готовы платить за проезд на дорогах

Среди бедных людей планы не строят 64%, а вот среди обеспеченных — всего 20%. Число планирующих свою жизнь на несколько лет среди них отличается также более чем в трое (14% и 47% соответственно).

Также наблюдается прямая зависимость от возраста респондентов: среди молодежи лишь 31% не имеют планов, а 32% планируют жизнь вдолгую, а вот среди лиц старше 60 лет эти показатели составляют соответственно 59% и 16%.

В Киеве при этом население намного ответственнее подходит к планированию жизни, чем в регионах: вариант с "несколькими годами" выбрало 33%, и это наибольший показатель среди всех рассмотренных групп населения (в том числе в разрезе возраста, дохода и политических предпочтений), не считая категорию богатых украинцев.

Опрос проводился 4-9 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 5 тысяч респондентов во всех подконтрольных Украине регионах на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,5%.

Напомним также, что, как показал проведенный летом опрос, 91% гастарбайтеров довольны, что остались в Польше во время пандемии Covid-19. При этом среди опрошенных более 92% составляют заробитчане из Украины.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос
17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос
59% украинцев заметили, что украинского языка в обслуживании стало больше — опрос
59% украинцев заметили, что украинского языка в обслуживании стало больше — опрос
Рейтинги Зеленского и "слуг" продолжают пике: за две недели упали еще на 3 пункта
Рейтинги Зеленского и "слуг" продолжают пике: за две недели упали еще на 3 пункта
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Не из-за рептилоидов и чипов: почему украинцы отказываются вакцинироваться против COVID-19

  3. Зеленский считает, что олигархи шантажируют Украину проблемами в энергетике

  4. "Это врачебная тайна", — сеть "Хлебный" отказалась проверять COVID-сертификаты у гостей

  5. Власти Грузии показали, как силой затащили Саакашвили в палату тюремной больницы (ВИДЕО)

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...