"Рейтинг" утверждает, что 77% украинцев готовы платить за проезд на дорогах

Большая часть украинцев (82%) видит улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года. Противоположного мнения придерживаются 17%.

Подобными удивительными результатами поделилась социологическая группа "Рейтинг" в исследовании "Модернизация инфраструктуры в Украине: оценка населения".

В частности, социологи отмечают: 64% довольны деятельностью "Укравтодора" в Украине. Еще 29% — противоположного мнения.

Треть респондентов увидела улучшения в сфере туристических путешествий Украины. Улучшение по строительству социальной инфраструктуры — 29%, безопасности на дорогах — 25%. По качеству медицинского обеспечения и качества образования респонденты значительно чаще говорили об ухудшении: по образованию негативные оценки поставили 38%, медицинскому обеспечению — 46%. Улучшение в этих сферах увидели от 16% до 20% опрошенных, отсутствие изменений — 27-28%.

Кроме того, дороги (50%) и железная дорога (42%) — инфраструктурные отрасли, которые, по мнению опрошенных, нуждаются в наибольшей поддержке государства. Примечательно, что большинство владельцев авто (77%) готовы пользоваться платными автомагистралями, если они будут качественные, безопасные и иметь ограничение скорости 130 км/ч.

В рейтинге отмечают, что в опросе приняло участие 3000 человек от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, ранее стало известно, что максимальная стоимость пользования платными дорогами в Украине будет зависеть от транспортного средства и будет достигать от 63 копеек до 4,13 грн за километр. Правительство планирует сделать платными шесть дорог.