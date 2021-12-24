Большинство украинцев за два года обеднели, а 39% считают ситуацию в стране невыносимой — опрос

38,6% украинцев считают, что терпеть сложившуюся ситуацию в стране уже просто невозможно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В то же время относительное большинство респондентов в 44,5% заявили, что хотя жить в Украине и тяжело, но это еще можно терпеть. Лишь 11,9% считают, что в стране все не так уж и плохо и жить в ней можно. Остальные 4,9% дать оценку затруднились.

55,5% заявляют, что материальное положение их семьи по сравнению с началом 2019 года ухудшилось, 36,3% — что оно не претерпело существенных изменений, а 4,9% — что оно улучшилось. Еще 3,4% ответить не смогли.

В целом 68,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, и лишь 16,6% — что они идут в правильную сторону. Еще 14,9% не могут определиться.

Среди проблем Украины больше всего волнует граждан военный конфликт на востоке страны (66,1%), рост тарифов на коммунальные услуги (65,3%), низкие зарплаты и пенсии (61,2%), рост цен на основные товары (54,4%).

Коррупцию в судах, полиции и прокуратуре указали 30,6% респондентов, невозможность получить качественные медицинские услуги — 30,2%, некомпетентность власти — 29,3%, безработицу — 29,1%.

Недостаточный уровень соцзащиты назвали 18,5%, коррупцию в центральной власти — 17,5%, неблагоприятные условия развития среднего и малого бизнеса — 11,6%, ухудшение экологии — 6,6%, а ухудшение уровня демократии и свободы слова считают важным всего лишь 6,3% опрошенных.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря по заказу телеканала "Эспрессо" среди 2005 респондентов. Их опрашивали методом личных интервью по месту проживания. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним также, что ноябрьский опрос группы "Рейтинг" показал, что бедными себя считают 60% украинцев. При этом почти половина украинцев не имеют никаких планов на жизнь.

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