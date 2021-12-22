В Офисе президента прогнозируют рост коммунальных тарифов: что подорожает и на сколько

Несмотря на многочисленные заверения власти, что тарифы на коммунальные услуги для населения не будут подниматься, в Офисе президента прогнозируют рост отдельных тарифов на 10-11 % уже в этом отопительном сезоне.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти", — заявил Шурма.

Чиновник не уточнил, какие тарифы еще подорожают, кроме тарифов на распределение и доставку газа, но отметил, что цены на электроэнергию для населения в 2021 году также удалось удержать от роста, а для некоторых категорий потребителей даже снизить.

Шурма также подчеркнул, что повышение тарифов на поставку или распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не отразится на стоимости этого энергоносителя для населения.

Он напомнил, что нынешней зимой сложилась аномальная ситуация на мировом и региональном рынках энергоресурсов, которая привела к галопирующему росту цен на природный газ, электроэнергию и уголь. Это произошло из-за быстрого выхода глобальной экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и увеличения потребления, к которому оказались не готовы цепи поставок.

"Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года — ниже 8 гривен за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам прошлого году", — заявил заместитель руководителя Офиса президента.

Но при этом отметим, что цена газа и электроэнергии для промышленности становится неподъемной. В частности, за год цены на газ для бизнеса выросли почти в десять раз: в январском контракте она достигла 52 тысяч грн за тысячу кубов.

А так как цены на энергоресурсы составляют львиную долю себестоимости продуктов, производители вынуждены повышать цены или сокращать производство.

Ассоциации хлебопекарной отрасли уже обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ, иначе многие предприятия могут закрыться, а украинцам будет грозить дефицит хлеба.