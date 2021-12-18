Украине грозит дефицит хлеба: хлебопекари заявляют о возможных сбоях в производстве из-за цен на газ

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.

Об этом говорится в письме Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Укрхлебпром", сообщает издание "Экономическая правда".

Производители заявили, что рост цены на газ, сырье и других расходов приводит к убыточной деятельности хлебопекарных предприятий. В частности, за год цены на газ для бизнеса выросли почти в десять раз – в январском контракте она достигла 52 тысяч грн за тысячу кубов.

Сергей Чекальский, совладелец HD-group, в комментарии изданию отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает "в ноль" или получает убытки. Но в январе, когда расходы на газ возрастут более 50 грн/куб, некоторым предприятиям может не хватить доходов, чтобы покрыть заработные платы.

Цены на продукцию предприятия также не могут поднять, ведь они зафиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время, объясняет предприниматель.

"Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера", - пишут ассоциации в письме к правительству и президенту.

Поэтому производители хлеба просят правительство вмешаться в ситуацию и выделить предприятиям часть льготного газа, или предоставлять целевую финансовую помощь. В письме говорится о 10-12 млн. кубов газа в месяц.

Также бывший спикер Верховной Рады, а ныне внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что если требования ассоциации не выполнят, то есть риск перебоев с хлебом и его сильного подорожания.

"Или обеспечить социальную цену на газ, или хлебозаводы остановятся, потому что они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен... Какая цена тогда будет на хлеб на полках магазинов и сколько это будет стоить украинцам? Если мы, как аграрное государство, перестанем производить хлеб, то это уже коллапс" - резюмировал Дмитрий Разумков.

Отметим, что за последний год цена на хлебобулочные изделия выросла более чем на 15% и продолжит расти в дальнейшем. Главной причиной эксперты называют высокие мировые цены на пшеницу и газ.