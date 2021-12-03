В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на продукты питания

Народные депутаты хотят вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В Верховной Раде 2 декабря был зарегистрирован законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания.

Инициаторами документа выступили нардепы Александр Гайду, Дмитрий Соломчук, Николай Задорожний, Валерий Зуб и Владимир Крейденко (все "Слуга народа"), Геннадий Вацак (депутатская группа "Довіра") и Сергей Минько ("За майбутнє").

Согласно тексту документа, госрегулирование цен на "социальные" продукты питания осуществляется путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя.

Перечень продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.

При этом, согласно законопроекту, правительство будет обязано ввести госрегулирование цен на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки высшего сорта пшеницы, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную, масло сливочное жирностью 72,5% и масло подсолнечное.

Как ожидается, реализация норм этого законопроекта позволит восстановить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, что особенно важно для незащищенных слоев населения.

В пояснительной записке к документу нардепы напоминают, что 1 июля 2017 года было упразднено госрегулирование цен на продовольственные товары и услуги на рынках, благодарю чему, по их данным, произошел рост цен на продукты питания.

Также депутаты ссылаются на опыт стран ЕС, где, по их данным, государственному контролю подлежит преобладающая часть продукции аграрного сектора — 88-97%. Авторы документа отмечают, что в Евросоюзе в первую очередь осуществляется надзор за ценами на продукцию земледелия (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рапс, подсолнечник), а также на крупный рогатый скот, молоко, сахар, оливковое масло.

Напомним, Кабмин с 1 июля 2017 года отменил государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные.

Правительство также отменило необходимость декларирования производителями изменений оптово-отпускных цен на 13 групп товаров, предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов, детского питания.

Напомним, депутаты предлагают установить в Украине новый праздник — День украинского борща, который будет отмечаться на государственном уровне ежегодно во вторую субботу сентября. Соответствующий проект постановления №6361 был зарегистрирован в парламенте 30 ноября.