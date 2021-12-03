Сахар, гречка, овощи: как изменились цены на продукты питания

На внутреннем рынке фиксируется некоторое снижение и замедление темпов роста цен на продукты питания. В Украине подешевели картошка и гречка, а подорожали капуста и лук.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

По оперативным данным областных государственных администраций, в ноябре против октября этого года на 1% подешевели пшеничная и гречневая крупы, а также нормализовалась цена на сахар.

Также против прошлого года цена на картофель снизилась на 16%. Стабильными остаются цены на мясо КРС, свинину и курятину.

В то же время, отметили в Минагрополитики, произошел рост цен на отечественном продовольственном рынке на капусту – на 10%, свеклу и лук – на 4%, морковь – на 3%.

По мнению министерства, одним из факторов, повлекших такое повышение, стало увеличение издержек производства из-за подорожания энергоносителей.

"Обеспечение ценовой стабильности на рынке продовольствия постоянно находится в центре внимания правительства", — подытожили в министерстве.

Напомним, цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно расти и на данный момент уже заметно превышают показатели прошлого года.

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