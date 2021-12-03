В Украине цены на огурцы устанавливают новые рекорды

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно расти и на данный момент уже заметно превышают показатели прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной очередного удорожания стало ограниченное предложение огурца на рынке. Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон реализации данной продукции, а поставки с внешнего рынка, в частности из Турции, достаточно нестабильные.

На сегодняшний день местные тепличные комбинаты ведут реализацию огурца по 48-55 грн/кг ($1,76-2,02/кг), что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее. При этом реализацию огурца на сегодняшний день ведут лишь единичные украинские комбинаты, и практически весь объем данной продукции отгружается в розничные сети.

Также на текущей неделе заметно выросли цены и на турецкий огурец. На данный момент импортный огурец поступает в продажу по 38-46 грн/кг ($1,40-1,69/кг).

Данную ситуацию трейдеры связывают сразу с несколькими факторами. Прежде всего, рост цен спровоцирован удорожанием огурца в Турции. Более того, поставки турецкого огурца довольно малообъемные и нестабильные, что также оказывает влияние на цены.

При этом на сегодняшний день стоимость местного огурца на украинском рынке уже в среднем на 31% выше, чем в начале декабря 2020 года. Импортная продукция за год выросла в цене в среднем 24%.

По словам ключевых игроков рынка, рост цен в данном сегменте может заметно ускориться уже со следующей недели, потому что спрос продолжает стремительно расти, а предложение огурца остается достаточно ограниченным.

Напомним, в ноябре впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из России, страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов.

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