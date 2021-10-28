Ценовые рекорды: почему на рынках Киева овощи и фрукты дороже, чем в супермаркете

На некоторых рынках столицы цены на овощи и фрукты бьют рекорды. Учитывая, что сезон большинства фруктов и овощей уже закончился, то рост цен на них вполне обоснован. Однако при этом стоимость фруктов и овощей в супермаркетах значительно ниже, чем на рынках.

Delo.ua проанализировало стоимость некоторых фруктов и овощей на двух столичных рынках — Троещинском и рынке "Иллис" на улице Чернобыльской, — сравнив их с ценами в супермаркете NOVUS. А также выяснило у эксперта, почему между ценами на рынке и в супермаркете такая значительная разница.

Что с ценами на рынках и в супермаркете

На Троещинском рынке за килограмм граната просят 60 гривен, а на рынке "Иллис" его стоимость и вовсе составляет 120 гривен. В супермаркете NOVUS удалось купить килограмм граната всего за 46,89 гривни.

Цены на гранат на рынке и в супермаркете NOVUS. Фото: Delo.ua

В NOVUS удалось приобрести килограмм яблок за 9,79 гривни, а на Троещинском рынке и "Иллис" цена на яблоки от 12 гривен и выше за килограмм.

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Цены на яблоки на рынке и в супермаркете NOVUS. Фото: Delo.ua

На обоих рынках также удивила цена за килограмм имбиря: на рынке "Иллис" его стоимость составила 150 гривен, на Троещинском же удалось найти его за 120 гривен, а в супермаркете NOVUS цена на имбирь оказалась более низкой — 104 гривни за килограмм.

Цены на имбирь на рынке и в супермаркете NOVUS. Фото: Delo.ua

Свекла. На рынках нам удалось ее найти по цене 15 гривен за килограмм, но в NOVUS за эти деньги мы купили почти 2 килограмма свеклы по цене 8,09 гривни/кг.

Цены на свеклу на рынке и в супермаркете NOVUS. Фото: Delo.ua

Также NOVUS отпускает морковь по цене 7,99 гривни за килограмм, когда на обоих рынках цена за килограмм моркови стартует от 13 гривен.

Цены на морковь на рынке и в супермаркете NOVUS. Фото: Delo.ua

Килограмм лимонов на Троещинском рынке торговцы продают по цене от 50 гривен, а на рынке "Иллис" их стоимость от 65 гривен. В NOVUS же килограмм лимонов стоит 35,99 гривни.

Цены на лимон на рынке и в супермаркете NOVUS. Фото: Delo.ua

Ниже представляем сравнительную характеристику цен на рынках и в супермаркете по основным категориям овощей и фруктов:

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Почему рынки проигрывают в цене

В супермаркетах цены на фрукты и овощи ниже, так как крупные продовольственные сети напрямую работают с промышленным производителем или с трейдерами, рассказывает исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля и эксперт плодоовощного рынка Оксана Руженкова. У крупных фермеров посадка и обработка овощей и фруктов происходит с помощью оборудования, что позволяет сократить затраты производства и продавать товар по низкой цене. Кроме того, супермаркеты за неделю делают крупную закупку овощей и фруктов по 6-7 фур, что также влияет на размер конечной цены для потребителя.

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"У одного или двух фермеров недостаточно товара, чтобы обеспечить крупные сети. Поэтому трейдеру нужно искать несколько производителей, которые смогут обеспечить продуктовые сети на неделю и даже несколько месяцев вперед. Трейдер в свою очередь обязан поставить минимум 8-9 тысяч тонн продукции за сезон, а такая крупная поставка для супермаркета будет дешевле, чем мелкая для рыночных торговцев. При этом на рынок такие крупные партии не поставляют, так как торговцы не могут сразу реализовать товар, а хранить его негде", — говорит Руженкова.

С мелкими и средними домохозяйствами другая ситуация. Они покупают достаточно дорогие семена, высаживают их на небольших участках, затем обрабатывают вручную, а такой процесс достаточно затратный и трудоемкий. Эти факторы влияют на конечную стоимость товара, который фермер зачастую сам реализует на рынке.

Супермаркет NOVUS. Фото: Delo.ua

Супермаркетам легче работать с крупными поставками, так как у них есть возможность выложить много товаров на полку, а остаток хранить на складе. А рыночные овощи и фрукты — это товар hand made, который, как правило, всегда дороже, так как за ручной труд люди берут свою цену.

Сюда же учитываются затраты фермера в виде налогов и оплаты за место на рынке, где некоторые продавцы платят до тысячи гривен в день за место, где реализуют свой товар. Именно поэтому стоимость фруктов и овощей на рынке выходит на порядок выше, чем в супермаркете.

По импортному товару такая же ситуация. Трейдерам нужно сформировать большую партию импортных товаров и желательно одного калибра, чтобы реализовать ее торговцам на рынке. Однако не каждый торговец сможет сразу купить большую партию, так как ее негде хранить. Поэтому они берут меньше товаров, соответственно, повышается их цена.

"Поэтому те самые апельсины, которые закупают за границей для реализации на украинском рынке по 30 гривен, отпускают по 60 гривен за килограмм, чтобы окупить затраты на поставку и прочие платежи", — отметила эксперт Руженкова.

Удобство покупки в супермаркете

Если опустить вопрос разницы в цене, то все равно продуктовые сети выиграют, так как вся цивилизованная торговля уходит в супермаркеты. Украинский потребитель стал требовательным к качеству товара и самому сервису обслуживания, поэтому все больше украинцев предпочитают посещать супермаркет, чтобы купить овощи и фрукты в комфортной обстановке и в теплом помещении.

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Также в супермаркете есть возможность самостоятельно выбрать товар, неспешно рассмотреть его, взвесить на контрольных весах и получить консультацию по товару. А самое главное — получить чек, благодаря которому потребитель может вернуть товар в случае, если с ним что-то не так. На рынке такая возможность отсутствует.

Супермаркет NOVUS. Фото: Delo.ua

Впрочем, диджитализация розничного ритейла также сыграла большую роль, чтобы потребитель сделал выбор в пользу покупок в супермаркете, а не на рынках. Кроме возможности самостоятельного выбора овощей и фруктов в супермаркете украинский покупатель может самостоятельно оплатить товар на кассе самообслуживания, чтобы не терять время в очередях.

На рынке, как правило, мы видим красивые овощи и фрукты крупных размеров, из-за чего многие потребители именно поэтому и отправляются на рынки. Однако такие овощи и фрукты на рынке, как правило, никто не проверяет на содержание пестицидов, говорит Оксана Руженкова. По ее словам, на рынках проверяют мясо и молочные продукты на наличие вредных веществ, но не фрукты и овощи. Поэтому никто не знает и не может ответить, насколько рыночные продукты безопасны для организма человека, чего нельзя сказать о супермаркетах, где попросту обязаны перед получением товара и размещением его на витринах проверить его на наличие вредных веществ перед реализацией.

В итоге цены на овощи и фрукты на рынке оказались дороже, чем в супермаркете NOVUS, а при низкой покупательной способности украинцев выбор для осуществления покупок будет не в пользу рынков.