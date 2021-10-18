Во Франции запретили пластиковую упаковку для фруктов и овощей

Власти Франции ввели запрет на пластиковые упаковки для овощей и фруктов. Как информирует TradeMaster.UA, запрет на пластиковую упаковку сначала будет распространяться на 30 видов фруктов и овощей, включая лук-порей, кабачки, огурцы, перец, картофель, груши и бананы.

В то же время, по информации издания, пластик по-прежнему будет разрешен для продуктов, упакованных партиями по 1,5 кг и более. При этом министр экологического перехода Франции Барбара Помпилий также хочет запретить любую другую упаковку до 2026 года.

В издании отмечают, что для некоторых фруктов и овощей пока не существует альтернативы без пластика, поэтому производителям дается больше времени на разработку новых видов упаковки. Исключение составляют вишня, салат латук, малина, клубника, шпинат и зелень.

Сейчас 37% фруктов и овощей во французских магазинах продаются в фасованном виде, сообщает французский экономический журнал Capital. Франция поставила цель отказаться от одноразового использования пластика до 2040 года.

Для достижения этой цели к 2030 году пятая часть продуктов в крупных и средних магазинах должна продаваться на вес, сегодня этот показатель составляет всего 2%.

В Бельгии также скоро будут приняты новые меры по борьбе с пластиком, хотя они гораздо менее масштабные, чем во Франции. Например, из магазинов навсегда исчезнут пластиковые пакеты, а также пластиковые стаканчики, тарелки, соломинки и палочки для перемешивания.

Однако полный запрет на пластиковую упаковку для фруктов и овощей в Бельгии пока не планируется.

Напомним, министр экологии Роман Абрамовский заявил, что у украинского бизнеса будет год на то, чтобы отказаться от пластика.

Ранее сообщалось, что корпорация "Биосфера" и McDonald's начали сотрудничество в сфере вторичной переработки сырья. Так, после переработки вторичного сырья использованный полиэтилен будут возвращать в рестораны в виде готовой продукции.