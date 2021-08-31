Корпорация "Биосфера" взялась перерабатывать полиэтилен из McDonald’s в мусорные пакеты

Корпорация "Биосфера" и McDonald's начали сотрудничество в сфере ресайклинга (вторичной переработки сырья. — Delo.ua). Так, после переработки вторичного сырья использованный полиэтилен будут возвращать в рестораны в виде готовой продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации "Биосфера".

Отсортированный полиэтилен из ресторанов McDonald's будут отправлять на завод ресайклинга Polygreen, где сырье пройдет процесс сортировки, измельчения, очищения и термическую обработку.

Переработанное вторичное сырье. Фото: пресс-служба "Биосфера"

После этого переработанное сырье превращается в маленькие гранулы, из которых производят будущие мусорные пакеты для McDonald's. Такой процесс позволяет замкнуть цепь переработки и предоставить новую жизнь использованным материалам.

Переработанное сырье превращается в маленькие гранулы. Фото: пресс-служба "Биосфера"

В частности, уже реализована тестовая партия объемом 3 тонны, полученная от компании McDonald's. Мощности завода Polygreen позволяют перерабатывать до 860 тонн полиэтилена в месяц.

Из вторичного сырья завод производит пакеты для McDonald's. Фото: пресс-служба "Биосфера"

Ежемесячно из ресторанов McDonald's партнеры вывозят на переработку более 120 тонн бумаги, 10 тонн пластика и почти тонну упаковок Tetra Pak. Также более 3 тонн отходов — это пленка, которая теперь используется повторно с целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

Напомним, что МакДональдз в Украине запустил проект сортировки и переработки отходов из залов ресторанов.