McDonald's начал перерабатывать использованные бумажные стаканы в пакеты для доставки

Бумажные стаканы McDonald’s, которые используются для холодных и горячих напитков, получили вторую жизнь. Отныне они перерабатываются в пакеты, которые используются в ресторанах для заказов "на вынос" и для услуги доставки — McDelivery.

Несмотря на то что бумажные стаканы для напитков считаются сложным продуктом для переработки, McDonald’s удалось найти партнеров и начать замкнутый цикл производства, пишет hochu.ua.

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Бумажные стаканы для напитков McDonald’s изготавливают из 100% целлюлозы из сертифицированного сырья PEFC. Стаканы производятся предприятием "Huhtamaki" — глобальным специалистом по упаковке.

Стаканы сортируют сначала в ресторанах, а затем отправляют партнерам. Например, все стаканы из ресторанов Киева и Киевской области попадают на предприятие "Обуховгорвторресурсы". Там их формируют в огромные тюки и отправляют на переработку на Змеевскую бумажную фабрику в Харьковскую область.

На фабрике стаканы отделяют от полиэтиленовой пленки. Для этого сначала их бросают в воду, чтобы размягчить, а потом дробят в гигантских гидроразбивателях, что позволяет отделить бумажную пульпу от слоя полиэтилена.

Так стаканы становятся сырьем, из которого изготавливают бумагу в рулонах.

Рулоны везут на предприятие по производству бумажных пакетов, где из бумаги изготавливают фирменные пакеты McDonald’s для доставки и заказов "с собой".

Недавно McDonald's объявил, что ввел в своих заведениях в 22 городах Украины сортировку по пяти фракциям: бумага, пластик, жидкость, бумажные стаканы и прочее. После сортировки каждую фракцию отдельно забирают и досортировывают партнеры компании и дальше передают на перерабатывающие предприятия, которые дарят им новую жизнь.

К 2025 году McDonald's планирует перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого, сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.

С 1 июня этого года в Украине принят закон, запрещающий распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов различного вида. Использование биоразлагаемых пакетов закон не запрещает.