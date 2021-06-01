Общество 60 минут назад

Рада запретила магазинам бесплатно выдавать покупателям пакеты

Законом запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов различного вида

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада Украины приняла Закон № 2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

За этот проект закона проголосовали 297 народных депутатов, против – 15, семеро нардепов воздержались. Не голосовали 35 парламентариев.

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Как информирует пресс-служба украинского парламента, закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения для улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.

Законом запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

1) сверхтонких пластиковых пакетов;

2) тонких пластиковых пакетов;

3) оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

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Этот запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим Законом требованиям, подлежат изъятию из обращения.

Ранее сообщалось, что Европейская Бизнес Ассоциация считает необходимым установление в законопроекте №2051-1 об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине срока введения его в действие через 1,5 года после возможного принятия вместо предлагаемых ныне шести месяцев.

Напомним, данный законопроект был принят в первом чтении еще 12 ноября 2019 года. Спустя год Рада вместо принятия решила направить его на повторное второе чтение. 

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