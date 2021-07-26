McDonald's в Украине начал сортировку своих отходов для переработки: как это происходит

Предприятие "Обуховгорвторресурсы" основано в 2002 году и расположено в городе Обухов Киевской области. Оно принимает от компаний и населения вторичное сырье и сортирует его для дальнейшей отправки на переработку на Житомирский, Обуховский и Коростышевский комбинаты, а также в Европу чтобы дать отходам вторую жизнь.

На предприятии принимают различные отходы: макулатуру, картон, пластмассу, пластик, металлические и деревянные изделия, стеклобой, бытовые и производственные отходы и так далее.

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Как происходит весь процесс сортировки мусора

На первую базу предприятия поступает вторсырье, которое сразу взвешивают на больших весах. По причине, что большие весы иногда показывают погрешность, некоторый мусор отправляют на маленькие весы для контрольной проверки.

После этого вторсырье отправляют на ленту, где сотрудники компании проверяют его пригодность для сортировки и дальнейшей переработки, так как люди иногда неправильно сортируют мусор, поэтому его приходится проверять. Всего сотрудникам компании удается проверить и отправить на сортировку 95% мусора, остальные 5%, которые не пригодны к дальнейшей переработке, выбрасывают.

После этого мусор отправляют на ленту в другой цех, где его распределяют по виду и давят под прессом, чтобы образовался тюк. Один тюк может весить до тонны, а его стоимость, в зависимости от вида вторсырья, может достигать 5 тысяч гривен. Предприятие зарабатывает на продаже сортированного мусора, который является дорогостоящим товаром.

В день удается отсортировать около 150 тонн вторичного сырья.

Далее тюки прессованного вторсырья отправляют в цех готовой продукции, где их взвешивают, маркируют и готовят для отправки на другие комбинаты для дальнейшей переработки.

На второй базе предприятия принимают и перерабатывают дерево, гвозди, металл, производственные и бытовые отходы граждан. Из всего мусора, который поступает на вторую базу, удается переработать и отсортировать лишь 20% от всех отходов. Остальной мусор не подлежит переработке.

Уже отсортированный мусор комбинат отправляет в основном в Европу.

Из деревянных отходов делают топливные брикеты, которые в Европе пользуются спросом, для отопления домов и предприятий.

В Украине нет предприятий с полным циклом от сортировки до переработки мусора. И такие предприятия никто не хочет запускать, так как в Украине сложно вести подобный бизнес из-за не налаженных процессов. Плюс карантин привел к тому, что даже в мире закрылось несколько мусороперерабатывающих предприятий.

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Компания "МакДональдс Украина" начала сотрудничать с предприятием "Обуховгорвторресурсы" после того, как стал вопрос, куда девать сортированный мусор в ресторанах. В 2020 году МакДональдс запустил проект сортировки и переработки отходов для клиентов в ресторанах сети.

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По состоянию на июль 2021 года, сортировка запущена в 85 из 101 ресторанах из в 22 городах Украины. Кроме залов ресторанов сортировочные станции также уже начали устанавливать на летних террасах. После того, как комбинат "Обуховгорвторресурсы" прошел аудит "МакДональдс", все отсортированные отходы ресторанов отправляют на предприятие для подготовки к дальнейшей переработке.

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За месяц "Макдональдс" отдает на предприятие 120 тонн бумаги и картона, 15 тысяч тонн пластика , 30 тысяч тонн стаканов и других отходов.

По словам главного технолога "Обуховгорвторресурсы", в Украине сложно стимулировать людей сортировать мусор. В Европе же, к примеру, уже давно, к примеру, в стоимость бутылки воды закладывают определенную сумму за дальнейшую переработку вторсырья. Когда человек выпил эту воду, у него есть возможность сдать назад в этот же магазин бутылку и получить за нее свои деньги. Главный технолог предприятия считает, что это один из самых работающих методов более активного стимулирования людей участвовать в сортировке мусора.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua