Бизнес 1 час назад

McDonald's в Украине начал сортировку своих отходов для переработки: как это происходит

За месяц украинские рестораны "Макдональдс" отвозят на сортировочное предприятие под Киевом 120 тонн бумаги и картона, 15 тысяч тонн пластика, 30 тысяч тонн стаканов и другие отходы

Предприятие "Обуховгорвторресурсы". Фото: Delo.ua Предприятие "Обуховгорвторресурсы". Фото: Delo.ua
Предприятие "Обуховгорвторресурсы". Фото: Delo.ua

Предприятие "Обуховгорвторресурсы" основано в 2002 году и расположено в городе Обухов Киевской области. Оно принимает от компаний и населения вторичное сырье и сортирует его для дальнейшей отправки на переработку на Житомирский, Обуховский и Коростышевский комбинаты, а также в Европу чтобы дать отходам вторую жизнь. 

На предприятии принимают различные отходы: макулатуру, картон, пластмассу, пластик, металлические и деревянные изделия, стеклобой, бытовые и производственные отходы и так далее. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также:
Спасти планету от пакета: почему пластик трудно заменить и зачем нужна его переработка

Как происходит весь процесс сортировки мусора

На первую базу предприятия поступает вторсырье, которое сразу взвешивают на больших весах. По причине, что большие весы иногда показывают погрешность, некоторый мусор отправляют на маленькие весы для контрольной проверки. 

После этого вторсырье отправляют на ленту, где сотрудники компании проверяют его пригодность для сортировки и дальнейшей переработки, так как люди иногда неправильно сортируют мусор, поэтому его приходится проверять. Всего сотрудникам компании удается проверить и отправить на сортировку 95% мусора, остальные 5%, которые не пригодны к дальнейшей переработке, выбрасывают. 

После этого мусор отправляют на ленту в другой цех, где его распределяют по виду и давят под прессом, чтобы образовался тюк. Один тюк может весить до тонны, а его стоимость, в зависимости от вида вторсырья, может достигать 5 тысяч гривен. Предприятие зарабатывает на продаже сортированного мусора, который является дорогостоящим товаром. 

В день удается отсортировать около 150 тонн вторичного сырья. 

Далее тюки прессованного вторсырья отправляют в цех готовой продукции, где их взвешивают, маркируют и готовят для отправки на другие комбинаты для дальнейшей переработки. 

На второй базе предприятия принимают и перерабатывают дерево, гвозди, металл, производственные и бытовые отходы граждан. Из всего мусора, который поступает на вторую базу, удается переработать и отсортировать лишь 20% от всех отходов. Остальной мусор не подлежит переработке. 

Читайте также:
Как создать успешный бизнес, сохраняя окружающую среду: опыт корпорации "Биосфера"

Уже отсортированный мусор комбинат отправляет в основном в Европу. 

Из деревянных отходов делают топливные брикеты, которые в Европе пользуются спросом, для отопления домов и предприятий.

В Украине нет предприятий с полным циклом от сортировки до переработки мусора. И такие предприятия никто не хочет запускать, так как в Украине сложно вести подобный бизнес из-за не налаженных процессов. Плюс карантин привел к тому, что даже в мире закрылось несколько мусороперерабатывающих предприятий. 

Читайте также:
Немцы хотят построить в Полтавской области мусороперерабатывающий завод

Компания "МакДональдс Украина" начала сотрудничать с предприятием "Обуховгорвторресурсы" после того, как стал вопрос, куда девать сортированный мусор в ресторанах. В 2020 году МакДональдс запустил проект сортировки и переработки отходов для клиентов в ресторанах сети.

Читайте также:
McDonald's до конца года откроет свои первые рестораны в Луцке, Белой Церкви и Хмельницком

По состоянию на июль 2021 года, сортировка запущена в 85 из 101 ресторанах из в 22 городах Украины. Кроме залов ресторанов сортировочные станции также уже начали устанавливать на летних террасах. После того, как комбинат "Обуховгорвторресурсы" прошел аудит "МакДональдс", все отсортированные отходы ресторанов отправляют на предприятие для подготовки к дальнейшей переработке. 

Читайте также:
McDonald's хочет до конца 2021 года внедрить сортировку отходов по всей Украине

За месяц "Макдональдс" отдает на предприятие 120 тонн бумаги и картона, 15 тысяч тонн пластика , 30 тысяч тонн стаканов и других отходов. 

По словам главного технолога "Обуховгорвторресурсы", в Украине сложно стимулировать людей сортировать мусор. В Европе же, к примеру, уже давно, к примеру, в стоимость бутылки воды закладывают определенную сумму за дальнейшую переработку вторсырья. Когда человек выпил эту воду, у него есть возможность сдать назад в этот же магазин бутылку и получить за нее свои деньги. Главный технолог предприятия считает, что это один из самых работающих методов более активного стимулирования людей участвовать в сортировке мусора.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине изменились правила для страхования сельхозпродукции
В Украине изменились правила для страхования сельхозпродукции
Как наши страницы в социальных сетях влияют на поиск работы и отношения с работодателем
Как наши страницы в социальных сетях влияют на поиск работы и отношения с работодателем
Где в Украине самая дорогая земля
Где в Украине самая дорогая земля
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Португалия открывает границы для украинцев с 26 июля

  3. В Киеве функционируют 18 химически опасных объектов. Проживающие рядом — в зоне риска

  4. Найдено место на Земле без единого живого организма

  5. ДТП на Полтавщине: при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...