Общество 1 час назад

В Хмельницкой области обнаружили свалку с львовским мусором

Львовская область остается одной из самых сложных в сфере обращения с бытовыми отходами

Фото: пресс-служба ГЭИ Фото: пресс-служба ГЭИ
Фото: пресс-служба ГЭИ

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) обнаружила масштабное захоронение более двух тысяч кубометров отходов в Хмельницкой области. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

По его словам, во время проверки инспекторы зафиксировали чеки и ценники с локализацией во Львовской области.

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"По предварительным данным ГЭИ грузовика, отходы, которые привезли в Хмельницкую область, принадлежат ООО "ОЛ-ТРАНС СЕРВИС", зарегистрированном во Львове. Сейчас с несанкционированной свалки отобраны пробы почвы, чтобы установить наличие загрязнения. По результатам исследования будут рассчитываться ущерб, нанесенный окружающей среде", — рассказал Андрей Рисованный.

Глава ГЭИ отметил, что Львовская область остается одной из самых сложных в сфере обращения с отходами.

"Так, в ходе проверки органов местного самоуправления Львовщины ГЭИ обнаружила, что исполнители услуг по вывозу бытовых отходов во многих населенных пунктах определены без проведения соответствующих конкурсных основ. В результате недобросовестные перевозчики вывозят мусор в другие области, где выбрасывают в естественной среде", — подчеркнул Малеванный.

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В настоящее время Госэкоинспекция продолжает судебное разбирательство против Львовского городского совета и Львовской городской государственной администрации, где отстаивает решение обязать органы местного самоуправления выполнить требования ГЭИ и устранить нарушения в сфере обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Госэкоинспекция завела десятки админпротоколов из-за несанкционированных мусорных свалок.

Напомним, 1 июня 2019 года мэр Львова Андрей Садовый подписал кредитное соглашение с ЕБРР о выделении 35 млн евро.

Пакет финансирования будет включать в себя 13-летний кредит ЕБРР в размере 20 млн евро и 5 млн евро кредита от Фонда чистых технологий на строительство мусороперерабатывающего завода, инвестиционный грант в размере до 10 млн евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P) на рекультивацию Грибовицкого полигона.

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