Во Львовской области Госэкоинспекция завела десятки админпротоколов по незаконным свалкам

Сейчас во Львовской области работает группа Госэкоинспекции, проверяющая незаконные свалки. Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

"Сейчас во Львовской области работает группа по отходам, по несанкционированным мусорным свалкам, по отсутствию сортировки. Там уже десятки админпротоколов. Я думаю, что уже в ближайшее время мы получим протоколы и по главе обладминистрации", — подчеркнул госменеджер.

По его словам, несанкционированные свалки — серьезная проблема в Украине. Законодательно предусмотрена предварительная сортировка мусора, либо на полигоне, либо на источнике появления отходов (к примеру, раздельные контейнера — Delo.ua). "В реальности 95% мусора захоранивается прямо на полигонах. Это смешанные отходы, совместно с опасными отходами. По факту, это массовое отравление… Но многие громады на этом зарабатывают, не инвестируя в экологичность процесса", — говорит Малеваный.

По словам руководителя Госэкоинспекции, государственные предприятия и территориальные громады также получают штрафы за нарушение экологического законодательства. "Преступление и наказание в части экологии относятся как к бизнесу, физлицам, так и к громадам, к государству. Иногда приходится действовать жестко: санкции, лишение лицензий, закрытие, выставление штрафов. И тогда условный сельский голова, получив эту проблему, думает: "Да, действительно, я здесь немного уменьшу, лучше инвестирую в очистные сооружения и перестану сбрасывать канализационные воды в реку напрямую". Проблема с государством или коммунальным предприятием в том, что это более сложная, творческая работа. Есть объекты критической инфраструктуры, которые нельзя закрыть, это не экономические потери, это риски для жизнедеятельности. Но иногда, если не "вжарить", не работает", — резюмировал Малеваный.

В качестве одного из последних примеров госменеджер привел штраф директору Сновского лесхоза за вырубку леса в несанкционированный период. "Горячий пример штрафа директору госпредприятия — Сновский лесхоз, Черниговская область, 10 млн грн ущерба, работа в несанкционированный период", — рассказал глава Госэкоинспекции.