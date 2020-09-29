Политика и экономика 1 час назад

Во Львовской области Госэкоинспекция завела десятки админпротоколов по незаконным свалкам

95% мусора захоранивается прямо на полигонах, это незаконно и опасно

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua
Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Сейчас во Львовской области работает группа Госэкоинспекции, проверяющая незаконные свалки. Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. 

"Сейчас во Львовской области работает группа по отходам, по несанкционированным мусорным свалкам, по отсутствию сортировки. Там уже десятки админпротоколов. Я думаю, что уже в ближайшее время мы получим протоколы и по главе обладминистрации", — подчеркнул госменеджер. 

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По его словам, несанкционированные свалки — серьезная проблема в Украине. Законодательно предусмотрена предварительная сортировка мусора, либо на полигоне, либо на источнике появления отходов (к примеру, раздельные контейнера — Delo.ua). "В реальности 95% мусора захоранивается прямо на полигонах. Это смешанные отходы, совместно с опасными отходами. По факту, это массовое отравление… Но многие громады на этом зарабатывают, не инвестируя в экологичность процесса", — говорит Малеваный. 

По словам руководителя Госэкоинспекции, государственные предприятия и территориальные громады также получают штрафы за нарушение экологического законодательства. "Преступление и наказание в части экологии относятся как к бизнесу, физлицам, так и к громадам, к государству. Иногда приходится действовать жестко: санкции, лишение лицензий, закрытие, выставление штрафов. И тогда условный сельский голова, получив эту проблему, думает: "Да, действительно, я здесь немного уменьшу, лучше инвестирую в очистные сооружения и перестану сбрасывать канализационные воды в реку напрямую". Проблема с государством или коммунальным предприятием в том, что это более сложная, творческая работа. Есть объекты критической инфраструктуры, которые нельзя закрыть, это не экономические потери, это риски для жизнедеятельности. Но иногда, если не "вжарить", не работает", — резюмировал Малеваный. 

В качестве одного из последних примеров госменеджер привел штраф директору Сновского лесхоза за вырубку леса в несанкционированный период.  "Горячий пример штрафа директору госпредприятия — Сновский лесхоз, Черниговская область, 10 млн грн ущерба, работа в несанкционированный период", — рассказал глава Госэкоинспекции. 

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