Мусор раздора: что сейчас происходит с отходами на Закарпатье и почему это важно

Когда речь заходит о приграничных областях Украины, чаще всего — благодаря сводкам пограничников — вспоминается слово "контрабанда". Однако в реальности создается впечатление, что наиболее экспортируемым товаром из Украины является банальный мусор — только за два месяца 2021 года по реке Тиса из Украины в ЕС "сплавилось" полторы тысячи кубометров неорганических отходов. Как отсутствие мусорных полигонов на Закарпатье привело к международному скандалу с Венгрией, что с этим планируют делать власти и как решению вопроса способствует местный бизнес — в материале Delo.ua.

История вопроса

Вывоз, переработка и хранение отходов в Украине — достаточно старая проблема. Этим страдает и Киев, который уже десятки лет утрамбовывает полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Пидгирци Киевской области, и вся страна в целом. За прошлый 2020 год Госэкоинспекция зафиксировала 2144 незаконные мусорные свалки, 60% ликвидировали по предписаниям, насчитали 102,28 млн грн ущерба.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В 2020 году вопрос с отходами в приграничных регионах поднялся на международном уровне. Президент Венгрии Янош Адер в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому и румынскому главе государства Клаусу Йоханнису заявил, что необходимо срочно решать ситуацию с загрязнением рек Тиса и Сомеш. По словам Адера, с середины июня 2020 года венгры вывезли 938 кубометров отходов из Тисы и 846 кубометров отходов из Сомеша. Основная причина загрязнения по словам венгерского лидера то, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек.

В 2021 году посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто снова пожаловался на тонны мусора на реке Тиса. По его словам, только за первые два месяца года туда попало 1500 кубометров отходов, все также из Украины и Румынии.

За первые два месяца этого года в реку Тиса попало 1 500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения, то есть, примерно годовая "норма".

Проблема встала достаточно остро — украинские и венгерские экологические активисты даже сняли фильм "Во имя Тисы" о загрязнении рек Закарпатья, который вышел более месяца назад и наделал достаточно много шума как в Украине, так и за ее пределами.

По словам одного из создателей этого фильма, основателя общественной организации "Экологическое движение "Цветные баки" Виктора Бучинского, ситуация с реками на Закарпатье обострилась достаточно давно. "Это проблема не одного года, она возникла минимум со времен начала независимости Украины и ее нельзя решить за год или два", — подчеркивает Бучинский.

Читайте также: "Пожар" на Закарпатье: что происходит вокруг венгерской общины и чем это грозит Украине

Почему так происходит

Основная причина загрязнения рек — стихийные свалки, которые жители региона устраивают практически на берегах рек. Буквально каждую весну мы слышим о паводках в горных регионах, дождей много, реки выходят из берегов, подхватывают бытовые отходы и несут их вниз по течению.

"У нас есть районы, где вообще нет вывоза мусора. Это отдаленные горные районы, где не хотят работать крупные перевозчики, потому что это далеко и градус подъема в селе может достигать даже 30 градусов, — рассказывает Виктор Бучинский. — Существующие полигоны уже переполнены. В результате кто-то мусор сжигает, кто-то захоранивает, но проще всего — выбросить в реку, она унесет все. Так или иначе, люди загрязняют окружающую среду: если сжигают — загрязняем воздух, если захоранивают — грунты, если в реку — воду".

Фото: Виктор Бучинский

При этом, по словам Бучинского, говоря о загрязнении рек мы видим лишь часть проблемы: примерно 30% всего мусора плывет на поверхности, 70% и вовсе остается на дне.

Данные экоактивистов конкретизирует Государственная экологическая инспекция: по результатам проверок исполнительной дисциплины в органах местного самоуправления Закарпатья было установлено, что 40% населенных пунктов области не обеспечены централизованным сбором бытовых отходов. "Это труднодоступные горные районы, из которых мусор просто смывается в реку Тиса, — говорит глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. — Также Госэкоинспекция проводит мониторинг по соблюдению законодательства в части обращения с отходами, чтобы противодействовать засорению водных объектов, которые играют важное международное значение. Река Тиса протекает через 5 стран, ее воды используются для нужд миллионов людей".

Территориальные органы инспекции проверят выполнения ранее выданных предписаний об устранении свалок в пределах прибрежно-защитных полос, говорит чиновник. Также они должны взыскать с нарушителей ущерб, нанесенный государству и проконтролировать наличие схем санитарной очистки населенных пунктов в пределах Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Такие схемы предусматривают порядок сбора, вывоза, утилизации, захоронения различных видов отходов. Если таких схем не будет, инспекция будет принимать меры — обращаться в суд.

Кроме того, во время обследования территорий бассейнов пограничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков Госэкоинспекция обнаружила 42 несанкционированные свалки. Большая часть из них уже ликвидирована органами местного самоуправления.

При этом, вопрос с мусором в том числе стоит так остро, потому что местные территориальные громады отказываются строить мусорные полигоны и переработку из-за протестов жителей: никто не хочет жить рядом с полигоном.

Читайте также: Украина-Венгрия: перезагрузка. Есть ли хоть один шанс снять напряжение в Закарпатье

Импортный демпинг из Европы

Там, куда не дотягиваются крупные перевозчики, в небольших масштабах вопрос с мусором, который можно переработать, решает более мелкий бизнес. Так, к примеру, работает организация "Виноградов без мусора": раз в две недели (дважды в месяц) в населенный пункт приезжает машина, которая забирает пластик, стекло, металл и картон. Общение с населением происходит через группу в Facebook. По словам организатора Богдана Соломки, изначально они работали с пивной бутылкой — собирали ее в магазинах. Затем решили масштабироваться и начали заключать меморандумы с местными громадами. Люди собирают и сортируют мусор — перевозчик отправляет его на переработку во Львов.

При этом, и в этот процесс вмешивается международная экономика. Еще два года назад мусор из США и Европы принимал и перерабатывал Китай. Затем китайцы отказались принимать чужие отходы и сосредоточились на переработке собственных. В итоге европейский мусор поехал на переработку в Украину. Что, по словам Соломки, привело к обвалу цен на вторсырье на внутреннем рынке и заниматься этим стало невыгодно. "Пока был карантин, вывоз вторсырья из Европы запретили и цены пошли вверх. Теперь можно завозить снова и цена снова падает", — объясняет Соломка, уточняя: если объемы поставок мусора из Европы вырастет, местному перевозчику заниматься этим вопросом будет абсолютно невыгодно.

Впрочем, бизнесом вывоз мусора из громад и так назвать сложно: отправка машины во Львов обходится в 3-4 тысячи гривен, а цены на вторсырье не слишком высоки. В основном, зарабатывают на стекле, которое забирают из магазинов, что касается ПЭТ и картона — это скорее благотворительность. "На ПЭТ и картоне нет цели заработать, есть цель забрать, лишь бы окупилось. Если не будет окупаться, мы просто закроем это направление. Первый год вообще работали в минус, но уже с 2021 года люди стали сортировать мусор активнее", — сознается Соломка.

Также подобный бизнес зависит от объемов: более-менее выгодно забирать с одного населенного пункта 3-5 тонн мусора, что, впрочем, удорожает логистику и вознаграждение для водителя и его помощника. Всего же в "Виноградове без мусора" работает 15 человек и три автомобиля. Одна машина ездит по громадах, две — собирают бутылку с магазинов.

Проблему с отсутствием полигонов и нежеланием их открывать в своей громаде Соломка объясняет просто: люди не доверяют власти. "Людям тоже надоело жить в мусоре, но они просто не доверяют власти. Может и согласились бы (на открытие полигона, переработки и сжигания — Delo.ua), если бы знали, что там будут фильтры, что все будет по нормам, но не верят", — говорит предприниматель. При этом, впрочем, позитивные моменты есть и внутри громад: к примеру, староста одного из сел помог организовать полноценный сбор вторсырья в населенном пункте, жители которого ранее относились к этой идее весьма скептично.

Читайте также: В Киеве разработали Экологическую стратегию: как изменится жизнь горожан к 2030-му году

Как будут решать вопрос

И активисты, и госорганы, и сами венгры признают: проблема мусора шире и зависит не только от Украины, но и от других соседей. "Значительная часть отходов попадает в Венгрию и из других стран", — сказал в частности первый заместитель генерального консула Венгрии в Ужгороде Ласло Кути.

При этом, вопрос с отходами остро стоит и для самой Украины, причем, не только для Закарпатья, но и для всех горных регионов в целом.

Фото: Виктор Бучинский

Проблемы, в общем, обозначены четко: с полигонами, переработкой и сжиганием проблема; открывать их на своей территории жители громад не особо стремятся; в отдаленные районы перевозчики не едут; проще — и это касается не только горцев, но жителей равнинной Украины (поскольку все мы встречаем несанкционированные свалки в любом мало-мальски скрытом от глаз людских месте) — выбросить все в лес или реку и закрыть на это глаза.

Поэтому нужен комплексный подход.

Во-первых, просветительская работа. По словам Анны Сабадош, руководителя экологической общественной организации "Зеленый Варош", такие проекты уже работают в регионе. Для учителей разрабатывается интеллектуальная методичка для проведения экологических уроков. Проводятся регаты на плотах из пластиковых бутылок. "Мы даем детям теорию, показываем, как сортировать пластик, показываем виды пластика, дети самостоятельно перебивают его на хлопья", — рассказывает Сабадош.

Во-вторых, привлечение бизнеса под строительство полигонов, переработку и вывоз мусора. "Нужна поддержка государства, налоговые льготы и упрощение отвода земли под переработку", — говорит Виктор Бучинский.

В-третьих, нужно наконец увидеть этот мусор воочию и узнать, сколько его. Для этого бассейновое управление водных ресурсов Тисы сейчас разрабатывает документацию на создание видеосистемы, которая будет мониторить состояние реки на украино-венгерской границе. "Такое наблюдение позволит вовремя выявлять мусорные пробки и устранять их до того, как они попадут на территорию соседней страны", — подчеркнул Андрей Малеваный.

В-четвертых, нужно постоянно убирать отходы с берегов и ликвидировать мусорные пробки на реках. Этим уже занимаются: местные власти, ГСЧС, Госводагентство и экоинспекторы обещают к концу июня — началу июля 2021 года очистить 12 известных пробок на реке Боржава и пять на реке Латориця. Проблема усугубляется тем, что ряд пробок находятся в труднодоступных местах, спасателям приходится собирать мусор руками из лодок.

И, наконец, в-пятых — штрафные меры. В течение ближайших сессий область примет региональный план обращения с отходами, а за несанкционированные свалки будут возлагаться санкции. "Позиция "моя хата з краю" закончилась. Мы знаем, где находятся стихийные мусоросвалки и начнем штрафовать территориальные громады, на чьих территориях они расположены. Глава такой громады получит административный протокол, сама громада — расчет ущерба, — говорит Андрей Малеваный. — Не хотелось бы так поступать, но мы понимаем, что другого варианта может не быть".

Ущерб же может достигать миллиона гривен за десять соток незаконной свалки. При этом, инспектора обещают обращаться в суд и добиваться арестов счетов громад, которые не выполняют предписания. Таким образом, с помощью кнутов, пряников и активистов, население будут стимулировать к созданию полноценных мусорных полигонов с переработкой.



Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua