МакДональдз в Украине запустил проект сортировки и переработки отходов из залов ресторанов

Компания МакДональдз в Украине в тестовом режиме запустила проект сортировки и переработки отходов для клиентов в 6 ресторанах Киева и в 5 заведениях Львова. Уже к концу 2021 года компания планирует подключить к сортировке большинство ресторанов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для этого в залах для посетителей уже установили специальные сортировочные станции с соответствующими пометками, а отходы будут делиться на бумагу, пластик, стаканы, жидкость и прочее. Отсортированные отходы отправятся на вторичную переработку сырья.

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Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине

Проект по сортировке отходов в ресторанах, сбору и отправке на переработку продлится несколько месяцев, затем в компании планируют его масштабировать на все рестораны сети.

Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине

В компании сообщили, что планируют сотрудничество с производителями продукции, изготовленной из вторсырья. Так, полиэтилен и пластик могут идти на изготовление мусорных пакетов, картон — на производство подставок для напитков.

Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине

Также МакДональдз продолжает искать экологичные решения для упаковки и удобной сортировки. Например, сеть уменьшает количество видов используемого пластика. Ранее их было около 25, сейчас это число постепенно сводится к минимуму.

Напомним, что в днепровском МакДональдзе запустили робота, который приносит еду с кухни.