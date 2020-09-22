Бизнес 1 час назад

МакДональдз в Украине запустил проект сортировки и переработки отходов из залов ресторанов

С сентября компания вводит для клиентов 6 ресторанов Киева и 5 заведений Львова тестовую сортировку упаковки

Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине
Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине

Компания МакДональдз в Украине в тестовом режиме запустила проект сортировки и переработки отходов для клиентов в 6 ресторанах Киева и в 5 заведениях Львова. Уже к концу 2021 года компания планирует подключить к сортировке большинство ресторанов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Для этого в залах для посетителей уже установили специальные сортировочные станции с соответствующими пометками, а отходы будут делиться на бумагу, пластик, стаканы, жидкость и прочее. Отсортированные отходы отправятся на вторичную переработку сырья. 

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Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине

Проект по сортировке отходов в ресторанах, сбору и отправке на переработку продлится несколько месяцев, затем в компании планируют его масштабировать на все рестораны сети. 

Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине

В компании сообщили, что планируют сотрудничество с производителями продукции, изготовленной из вторсырья. Так, полиэтилен и пластик могут идти на изготовление мусорных пакетов, картон — на производство подставок для напитков. 

Сортировочная станция для сбора отходов. Фото: пресс-служба Макдональдз в Украине

Также МакДональдз продолжает искать экологичные решения для упаковки и удобной сортировки. Например, сеть уменьшает количество видов используемого пластика. Ранее их было около 25, сейчас это число постепенно сводится к минимуму.

Напомним, что в днепровском МакДональдзе запустили робота, который приносит еду с кухни.

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