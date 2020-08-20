В днепровском МакДональдзе робот приносит еду с кухни

В ресторане МакДональдз в ЦУМе города Днепр заработал робот-транспортер. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дело в том, что окно экспресс-выдачи в этом заведении сети находится далеко от кухни. Это вызывало определенные неудобства. Чтобы их преодолеть был смонтирован 12-метровый робот-транспортер.

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На кухне ресторана прикрепляют упакованный заказ к транспортеру, потом механизм переносит его под потолком заведения к сотруднику у экспресс-окна, а тот уже выдает пакет с едой клиенту.

Ранее из-за дистанции между окном заказа и кухней посетители не могли получить в экспресс-окне весь ассортимент, например, картошку фри можно было заказать только возле кассы внутри заведения. Появление робота эту проблему устранило.

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Транспортер для еды в ресторане МакДональдз. Фото: пресс-служба МакДональдз

От кухни к экспресс-окну пакет доходит за 21 секунду, поэтому транспортер за час может выдавать до 400 пакетов с блюдами.

Транспортер для пакетов с едой МакДональдз. Фото: пресс-служба МакДональдз

Кроме этого, в заведении в спальном массиве Киева, на Виноградаре, МакДональдз смонтировал смарт-террасу, в которой автоматически поддерживается оптимальный климат. Автоматика запускает при необходимости кондиционер или отопление. Также новая терраса может трансформироваться из закрытой в открытую и наоборот.

Напомним, ранее МакДональдз в Украине заявил о полном отказе от пластиковых стаканов.