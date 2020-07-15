Бизнес 50 минут назад

МакДональдз в Украине запускает доставку с Raketa

Сервис уже работает в тестовом режиме в двух ресторанах Киева и Харькова

Фото: пресс-служба МакДональдз Фото: пресс-служба МакДональдз
Фото: пресс-служба МакДональдз

Сеть ресторанов МакДональдз начала сотрудничество с украинским сервисом доставки Raketa и запустила доставку в двух тестовых ресторанах Киева и Харькова. К концу месяца Raketa планирует доставлять заказы из всех ресторанов МакДональдз в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что заказы будут доставляться в течение 30 минут, уже с учетом времени приготовления. Стоимость услуги доставки составит 40 грн, но для всех, кто сделает заказ на 200 грн до 31 августа, доставка будет бесплатной.

До 1 августа сервис будет принимать оплату заказов бесконтактно: картой в приложении, после этого будет доступна возможность оплаты наличными. Чтобы воспользоваться доставкой от Raketa, необходимо установить приложение на устройство с iOS или Android.

К старту сотрудничества с МакДональдз провайдер Raketa расширил географию присутствия и на сегодня покрывает все города, где есть рестораны сети быстрого обслуживания. В Raketa работает больше 2000 курьеров, но в компании заявляют о скором увеличении их количества.

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"Всем известно, что более 70% ингредиентов МакДональдз производятся в Украине. Но кроме ингредиентов, мы используем и украинские сервисы для обслуживания компании, а теперь и посетителей. Рынок доставки стремительно развивается, украинцы привыкли к разным сервисам и приложениям, и мы стремимся быть там, где наши клиенты. Провайдер Raketa подтвердил готовность работать с неизменно высокими требованиями МакДональдз к качеству", — комментирует генеральный директор МакДональдз в Украине Юлия Бадритдинова.

Ранее, в декабре 2018 года, МакДональдз начал сотрудничество с только что вышедшим на украинский рынок сервисом доставки Glovo. Компании продолжают сотрудничество, сейчас сервис покрывает 17 городов, в которых есть рестораны сети.

Напомним, что МакДональдз в Украине заявил о полном отказе от пластиковых стаканов.

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