МакДональдз в Украине заявил о полном отказе от пластиковых стаканов

С середины июня компания постепенно переходит на бумажные стаканы для холодных напитков.

Как сообщает пресс-служба компании, до сих пор МакДональдз подавал горячие напитки в бумажных стаканах, а шейки, лимонады и холодные напитки — в пластиковой упаковке. Отныне бумажные стаканы будут использовать для всех холодных напитков: лимонадов, шейков и газированных напитков. Это позволит снизить потребление пластика на 10 тонн ежемесячно.

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Бумажные стаканы для напитков МакДональдз производят из 100% целлюлозы из сертифицированного сырья. Производитель тары — компания "Хухтамаки" — финский производитель упаковки и одноразовой посуды. В этом году компания открыла завод в Украине, который производит стаканы специально для МакДональдз в Украине.

Отказ от пластиковых стаканов — часть глобального обязательства компании МакДональдз: до 2025 года полностью перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно. Кроме этого, все упаковочные материалы из ресторанов должны пойти на повторную переработку.

МакДональдз в Украине уже сделал шаги на пути к выполнению этого обязательства:

✅ Всю упаковку от продуктов на кухне компания собирает и отдает на переработку. Ежемесячно из кухонь ресторанов на переработку поступают пищевые отходы, более 70 тонн бумаги и более 5 тонн пластика.

✅ В 2019 году компания отказалась от пластиковых крышечек для Макфлури, а это уменьшение отходов на 27,5 тонн пластика в год.

Экологические программы компании касаются и снижения выбросов парниковых газов. Для этого МакДональдз реализует несколько инициатив:

✅ Все использованное масло направляют на переработку в биотопливо.

✅ Отработанной водой из ресторанов поливают клумбы и газоны возле них.

✅ Используют возобновляемые источники электроэнергии: устанавливают солнечные батареи на крышах ресторанов.

Напомним, что в МакДональдз рассказали, как будут работать залы ресторанов после послабления карантина.