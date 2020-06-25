Потребрынки 1 час назад

В МакДональдз рассказали, как будут работать залы ресторанов после послабления карантина

Залы ресторанов будут работать в новых условиях

Фото: пресс-служба МакДональдз Фото: пресс-служба МакДональдз
Фото: пресс-служба МакДональдз

24 июня 2020 года рестораны МакДональдз в Киеве открылись для посетителей. Возобновить работу ресторанов позволило правительство Украины, внеся соответствующие изменения в Постановление № 392, и Уполномоченный орган Киевского местного совета, который своим решением разрешил работу залов ресторанов.

Закрытыми для посетителей остаются залы ресторанов в городах Ровно, Житомир, Львов и в Львовской области. 

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

МакДональдз в Украине подготовил все рестораны к тому, чтобы открыть двери для клиентов. Изменения коснулись обслуживания посетителей и работы сотрудников:

Бесконтактное обслуживание. Клиент может заказать и оплатить еду полностью бесконтактно, а сам заказ помещают в одноразовые упаковки. Во время карантина добавилась процедура, при которой сотрудники передают пакет так, чтобы не касаться клиента.

Дистанция в залах и на террасах. Наклейки, подсказывающие клиентам, как соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расклеены по ходу очереди в кассу или к терминалу самообслуживания. Наклейки-напоминания в зале и на террасе подскажут, на каком расстоянии садиться за столиками.

Дезинфекция и мытье. По меньшей мере каждый час сотрудники ресторанов МакДональдз будут протирать ручки входной двери со стороны зала и улицы, окна выдачи заказов и защитные экраны, терминалы самообслуживания, диспенсеры для дезинфицирующих средств и декор. Столы и стулья — после каждого посетителя.

Амбассадор чистоты и гигиены. Эксперты по гостеприимству, работающие в модернизированных ресторанах, подскажут клиентам, как соблюдать меры безопасности.

Диспенсеры с дезинфектором. Для удобства и безопасности посетителей ресторана в зале у экспресс-окон и окон выдачи заказов МакДрайв размещены диспенсеры с дезинфектором. Наклейки в туалетных комнатах подскажут, как правильно мыть руки.

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Безопасная оплата. Каждые 15 минут обязательно дезинфицируются терминалы оплаты, а сотрудники, принимающие оплату наличными, так же часто обрабатывают руки в перчатках дезинфектором. 

Защитные экраны на МакДрайв. Их установили для безопасности сотрудников и клиентов. Выдача заказов на МакДрайв происходит бесконтактно.  

С наступлением карантина для всех сотрудников дополнительно ввели обязательный температурный скрининг перед началом и после окончания смены, а также ношение одноразовых масок и перчаток. 

Напомним, что топ-менеджеры сети ресторанов МакДональдз в рамках онлайн-пресс конференции рассказали об итогах работы 2019 года и планах на 2020-й.

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