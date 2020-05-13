Возвращение летних площадок: МакДональдз начинает работать навынос через экспресс-окна

В соответствии с решением правительства о послаблении карантинных ограничений, с 11 мая дополнительно к сервисам доставки и МакДрайв блюда в МакДональдз можно заказать и получить навынос.

Об этом сообщили в пресс-службе МакДональдз.

Теперь клиенты могут пользоваться площадками сети под открытым небом. С 11 мая кроме заказов через Макдрайв и курьерские службы, началась работа навынос, через экспресс-окно. По такой схеме будут работать 78 из 92 имеющихся ресторанов.

Экспресс-окна и тамбуры, выдающие заказы, теперь будут работать по новому расписанию — с 8:00 до 22:00. Лишены возможности обслуживания 14 ресторанов сети, расположенных преимущественно в торговых центрах, которые закрыты в период карантина.

В компании сообщили, что сотрудники напоминают клиентам о необходимости соблюдать рекомендуемую дистанцию. Для удобства перед рестораном нанесена разметка, показывающая безопасное расстояние, а на летних площадках с этой же целью установлены напоминания о том, что за столиком также необходимо соблюдать дистанцию.

Кроме того, сеть возвращает любимый бургер Роял Чиз. Бургер дополнен вариацией со свежими овощами, а для любителей двойного бифштекса добавлена версия Дабл.

Напомним, что с 17 марта, в соответствии с решением правительства, МакДональдз закрыл все рестораны. В этот период приобрести блюда можно было только через сервис доставки и МакДрайв.